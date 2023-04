WWE: Legendensohn wegen krimineller Machenschaften angeklagt - ihm droht lebenslang Knast

Er war ein Wrestling-Star der dritten Generation, so wie Dwayne „The Rock“ Johnson. Und er schien auserkoren, eine ähnlich Fabelkarriere hinzulegen.

Nun ist der 40 Jahre alte DiBiase aus anderen, trüben Gründen in den Schlagzeilen: Er ist offiziell angeklagt, maßgeblich an einem kriminellen Millionen-Betrug auf Kosten bedürftiger Menschen beteiligt gewesen zu sein. Ihm droht eine lange Haftstrafe, die sich theoretisch auf lebenslänglich summieren könnte.

Ex-WWE-Star in denselben Skandal verwickelt wie Brett Favre

Der Vorwurf einer Verwicklung in das Netzwerk von Geschäftemachern, die sich mit für die Armenhilfe bestimmten Millionen privat bereichert haben sollen, hat auch NFL-Legende Brett Favre in Verruf gebracht .

Die konkreten Anklagepunkte gegen DiBiase, die das Justizministerium nun öffentlich gemacht hat: sechs Fälle von Überweisungsbetrug, Beteiligung an einer betrügerischen Verschwörung, vier Fälle von Geldwäsche, zwei Fälle von Diebstahl staatlicher Gelder.

Das Höchststrafmaß für den Überweisungsbetrag liegt bei 20 Jahren Gefängnis - für jeden der sechs Fälle. Auch für jeden einzelnen Geldwäsche-Fall drohen zehn Jahre Knast, fünf weitere für die betrügerische Verschwörung. Im Fall einer Verurteilung drohen DiBiase theoretisch also eine virtuelle 160-Jahres-Strafe. Wie das tatsächliche Strafmaß ausfallen würde, müsste sich zeigen.

Ted DiBiase soll sich mit Geldern für die Armutshilfe bereichert haben

Dem „Million Dollar Man“, der sich nach seiner Karriere ein zweites Leben als christlicher Prediger aufgebaut hat, soll von 1,9 Millionen Dollar an illegalen Geldern profitiert haben, Sohn Ted Jr. habe 2,9 Millionen eingestrichen, Bruder Brett 824.000 Dollar.

Brett DiBiase hatte eine Führungsposition im Sozialministerium und hat sich schuldig bekannt, betrügerische Angaben gemacht zu haben. Ein Teil der abgezweigten Gelder ging auch in die Kirchengemeinde des prominenten Vaters.

WWE-Karriere hob nie so an wie gedacht

Ted DiBiase Jr. stand zwischen 2006 und 2013 unter WWE-Vertrag, er galt als großer Hoffnungsträger, nicht zuletzt wegen der Hall-of-Fame-Karriere seines Vaters, der in den Achtzigern einer der markantesten Rivalen von Superstar Hulk Hogan gewesen war.

Der Vorschusslorbeer für den Sohn war so groß, dass der Wrestling Observer 2008 von Gedankenspielen berichtete, DiBiase als „Endgegner“ für den ikonischen WrestleMania-Streak in Position zu bringen - die Rolle, die dann stattdessen 2014 Brock Lesnar bekam (Undertaker vs. Brock Lesnar: Der WrestleMania-Schocker lief übel schief).