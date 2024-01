WWE-Schock! Muss Seth Rollins bei RAW seinen Titel abgeben?

Er spielt eine der wichtigsten Hauptrollen im WWE-Programm und bei den Planungen für die Jubiläums-Ausgabe der Megashow WrestleMania in diesem Jahr – ist beides nun perdu?

WWE hat bereits angekündigt, dass Rollins am Montag die TV-Show Monday Night RAW eröffnen und dort „seine Zukunft als World Champion thematisieren“ werde. Muss er wenige Tage vor dem ersten Jahreshöhepunkt Royal Rumble seinen Titel abtreten?

WWE: Seth Rollins verletzte sich gegen Jinder Mahal

Jetzt wird gezittert! So kommt Deutschland ins Halbfinale

Jetzt wird gezittert! So kommt Deutschland ins Halbfinale

Es ist nicht der Worst Case eines Kreuzbandrisses, der Rollins für WrestleMania 40 am 6. Und 7. April auf jeden Fall außer Gefecht gesetzt hätte – so wie WWE-Kollegin Charlotte Flair. Dennoch sind bei Rollins‘ Verletzung normalerweise mehrere Monate Pause die Folge, in denen er seinen Titel nicht verteidigen können wird.