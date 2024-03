WWE-Ikone Undertaker hat Comeback-Sehnsucht: "Eine riesige Lücke"

Was tun, wenn du eine lebende Legende bist – aber nicht mehr tun kannst, was dich zur Legende gemacht hat?

Von Boris Becker über Oliver Khan bis Tom Brady hatten schon viele Sportidole sichtbar mit dieser Frage zu kämpfen. WWE -Ikone Mark Calaway alias The Undertaker musste sie sich erst später stellen, was es nicht weniger schwierig machte.

Bis heute hat den bald 59-Jährigen nicht losgelassen. In einer neuen, offenherzigen Botschaft an seine Fans gibt der „Dead Man“ zu: Er hat immer noch nicht mit seiner 2020 beendeten Ringkarriere abgeschlossen.

Undertaker: „Vielleicht nichts, was die Lücke füllen kann“

„Ich hoffe, es geht irgendwann weg. Stand jetzt ist es das nicht“, antwortete der Taker in einer Fragerunde für seinen Podcast „Six Feet Under“ auf das Thema Comeback-Gedanken: „Es ist immer noch hart für mich, es lässt mich immer noch nicht los. Erst neulich habe ich meiner Frau gesagt: Ich starte ein Comeback. Hoffentlich habe ich mir selbst das inzwischen ausgeredet.“

Fans, die die sehenswerte WWE-Doku „The Last Ride“ gesehen haben, haben hautnah mitbekommen, wie lange und wie intensiv der Taker mit sich gerungen hatte, ehe er nach einem letzten Match bei WrestleMania 2020 seinen Rücktritt erklärte.

Das Ringen hat nicht aufgehört, wie das Hall-of-Fame-Mitglied nun zugibt: „Mir war klar: Meine Zeit ist abgelaufen. Aber bereit war ich nicht dafür. Mein Körper konnte nicht mehr bieten, was mein Kopf und mein Herz den Fans bieten wollte. Aber es war schwierig. Im Ring zu stehen, war mein halbes Leben. Und ist das nicht mehr da. Das hinterlässt eine riesige Lücke in dir. Du versuchst dann etwas Neues zu finden, eine neue Leidenschaft, um diese Lücke zu füllen. Aber es kann auch einfach sein, dass da nichts ist, was diese Lücke füllen kann.“