WWE vollendet ein historisches Lebenswerk

Der 58-Jährige, jüngeren Fans vor allem bekannt als Manager der Bloodline um Roman Reigns und früher Brock Lesnar, zieht am Vorabend der Megashow WrestleMania 40 im April in die Ruhmeshalle ein - an dem Ort, an dem er seinen legendären Ruf begründete: in Philadelphia, Hochburg der von ihm gegründeten Kultliga ECW.