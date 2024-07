WWE: Großes Comeback-Match endlich fix - mit pikanter Klausel

CM Punk holt großes Comeback-Match nach

Fehde gegen Drew McIntyre gipfelt beim SummerSlam

Zwischen Punk und McIntyre ging es dann weiter hin und her, Punk verhinderte noch mehrmals, dass sich McIntyre den Titel von Priest zurückholte - bei Clash at the Castle, dem Heimspiel des Schotten, und zuletzt bei Money in the Bank, wo McIntyre den Koffer eroberte, aber Punk dann den Revanche-Cash-In gegen Priest vermasselte.