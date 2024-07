WWE-Hammer! Spektakulärer Doppel-Abgang bahnt sich an

von Martin Hoffmann 22.07.2024 • 14:43 Uhr Bobby Lashley und Weggefährte MVP verlassen offenbar bald den Wrestling-Marktführer. Sie sollen große Plänen haben - offensichtlich mit Blick auf AEW.

Kurz vor den beiden größten Shows des Wrestling-Sommers bahnt sich offenbar ein spektakulärer Doppel-Wechsel an.

Wie der Wrestling Observer berichtet, werden anscheinend sowohl der frühere WWE-Champion Bobby Lashley als auch dessen Weggefährte und Ex-Manager Montel Vontavious Porter (MVP) den Marktführer verlassen. Die beiden sollen planen, ihre Gruppierung The Hurt Business zu reformieren - der logische Ort dafür wäre Konkurrent AEW. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Wie Observer-Chef Dave Meltzer in seinem Podcast berichtet, soll WWE vom Abgang des Duos ausgehen, es gibt auch diverse weitere Indizien, unter anderem eine vielsagende Botschaft von MVP auf X: Er postete dort ein Emoji, das eine Salutgeste vollführt – es lässt sich als Abschiedsgruß interpretieren.

Laut übereinstimmenden Meldungen läuft der Vertrag von Lashley im Lauf des kommenden Monats aus, für MVP scheint dasselbe zu gelten. Am 25. August steigt der Event All In im Londoner Wembley-Stadion, die größte AEW-Show des Jahres. Sollten die Verträge der beiden vorher ablaufen, könnten sie dort ein großes Debüt für die Liga von Tony Khan feiern.

WWE-Aus für Bobby Lashley nach sechs Jahren?

Der 48 Jahre alte Lashley - teilweise in Deutschland aufgewachsen - machte im Jahr 2005 erstmals bei WWE auf sich aufmerksam, sein berühmtestes Match legte er bei WrestleMania 2007 hin, als er beim „Battle of the Billionaires“ mit dem späteren US-Präsidenten Donald Trump in seiner Ecke den von Ex-WWE-Boss Vince McMahon ins Rennen geschickten Umaga besiegte.

Nach einem zwischenzeitlichen, zehn Jahre langen Bruch kehrte er bei WrestleMania 2018 zurück. Er etablierte sich danach endgültig als Main-Event-Star, hielt zweimal den WWE Title. Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist Lashley topfit und dürfte AEW aufgrund seines Starlevels viel Geld wert sein. Auch die Pläne einer Reunion des Hurt Business - vor einigen Jahren ein zentraler Pfeiler im WWE-Programm - dürften für AEW nicht unattraktiv sein.

Lashley und MVP haben in Interviews immer wieder betont, wie sehr ihnen das auf realer Verbundenheit beruhende Bündnis am Herzen lag. Dem Observer zufolge wollen die beiden auch Shelton Benjamin wieder ins Boot holen, seit seiner WWE-Entlassung im vergangenen September Free Agent. Nicht verfügbar ist, Stand jetzt, der weiter länger an WWE gebundene Cedric Alexander.

Lashley verschwand leise aus dem WWE-TV

Die Hurt-Business-Gruppierung entstand 2020 aus einer Allianz zwischen Lashley und MVP, die endete, als sich MVP 2022 gegen Lashley wandte und stattdessen Manager von 2,20-Meter-Riese Omos wurde - schon seit längerer Zeit wurden Omos und MVP aber kaum noch von WWE eingesetzt. (HINTERGRUND: Warum MVP fast zehn Jahre im Gefängnis saß)

Im vergangenen Jahr gab es Andeutungen einer Reunion des Hurt Business bei WWE, stattdessen aber formierte Lashley eine neue Gruppierung mit den Street Profits und B-Fab, genannt The Pride. Seit der SmackDown-Ausgabe nach WrestleMania im April hat Lashley kein TV-Match mehr bestritten, sein leises Verschwinden aus der Allianz mit den Street Profits wurde nicht erklärt.

Wie Fightful berichtet, befindet sich Lashleys Name auch nicht mehr im „Internal Roster“ der Show, einer für Mitarbeiter gedachten, ständig aktualisierten Kader-Überblicksliste (wie angeblich auch der von Ringveteranin Tamina).

Pikant: Gespräche mit anderen Arbeitgebern dürfen Lashley und MVP nicht führen, solange sie noch bei WWE unter Vertrag sind. Dass ihre angeblichen Wechselabsichten nun öffentlich werden - von wem immer an die Medien lanciert -, baut einen gewissen Erwartungsdruck in Bezug auf die danach anstehenden Verhandlungen auf.

Viel personelle Bewegung bei WWE und AEW

Auf dem Free-Agent-Markt im Wrestling ist bereits das ganze Jahr über einiges in Bewegung: WWE verpflichtete in diesem Jahr unter anderem schon Andrade, Naomi, die drei neuen Mitglieder der Bloodline (Tama Tonga, Tanga Loa und Jacob Fatu), Ethan Page sowie die Top-Wrestlerinnen Giulia und Stephanie Vaquer. Halten konnten sie derweil Topstars wie Seth Rollins und Drew McIntyre.

AEW zog derweil Mercedes Moné – die ehemalige Sasha Banks - und Japan-Ikone Kazuchika Okada an Land sowie angeblich auch Ricochet, dessen WWE-Vertrag schon im Juni ausgelaufen war.

