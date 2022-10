WWE: Der tragisch tiefe Fall der stärksten Frau im Wrestling

Laurer, geboren am 27. Dezember 1969 in Rochester, New York wuchs als Scheidungskind in schwierigen Verhältnissen auf. Einer ihrer drei Stiefväter war Alkoholiker, auch das Verhältnis zu ihrer Mutter war lange zerrüttet, in ihrer Jugend und im jungen Erwachsenenalter machte sie zudem traumatische Erfahrungen mit Bulimie, sexueller Belästigung durch einen Lehrer und einer Vergewaltigung bei einer Party zu Studienzeiten.