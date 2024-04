WWE: Deutsche Überraschung bei RAW nach WrestleMania!

Ilja Dragunov feiert nach WrestleMania RAW-Debüt

Der 30 Jahre alte Dragunov schrieb schon im vergangenen Herbst WWE-Geschichte, indem er als erster deutschsprachiger Wrestler Champion des Aufbaukaders NXT wurde. Als noch immer amtierender NXT-Champ bezwang der „Unbesiegbar Zar“ in seinem RAW-Debütmatch Japan-Star Shinsuke Nakamura und erklärte, am in einigen Wochen stattfindenden Draft teilzunehmen, in dem die Kader von RAW und SmackDown neu geordnet werden.