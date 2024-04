WWE: Reales Drama! Shootingstar legt Titel nieder - kurz nach Karriere-Höhepunkt

WWE RAW: Rhea Ripley muss Titel abgeben

Die 27-Jährige trat mit einer Armschlinge vor das Publikum in Montréal und erklärte, dass sie sich vergangene Woche bei einer Backstage-Attacke ihrer Rivalin Liv Morgen schwer verletzt hätte und „einige Monate“ ausfallen würde - tatsächlich soll die Blessur laut US-Medienberichten in dem Segment passiert sein.

WWE gab später bekannt, dass bereits in einer Woche - bei der nächsten RAW-Ausgabe - eine neue Titelträgerin gekürt werden solle.

Triple H ist „stolz“ auf Ripley

Ripley hatte den früheren SmackDown-Damentitel vor einem Jahr bei WrestleMania 39 gegen Charlotte Flair errungen und 380 Tage lang verteidigt - so lange wie sonst keiner den 2016 eingeführten und 2023 zum „World Women‘s Title“ umgetauften Gürtel.

Höhepunkte ihrer Regentschaft waren die Siege über Nia Jax vor über 50.000 Fans bei No Escape (Elimination Chamber): Perth in ihrer australischen Heimat und vor erst knapp über einer Woche der WrestleMania-Triumph über Ex-Champ Becky Lynch vor über 70.000 Zuschauern in Philadelphia.