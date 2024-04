WWE-Überraschungen in der Nacht vor WrestleMania - auch Undertaker mischt mit

In der Nacht vor der Megashow WrestleMania 40 und dem Ring-Comeback von Dwayne „The Rock“ Johnson hat WWE noch ein überraschendes Ass aus dem Ärmel gezogen - und dabei auch die Match-Card des Jahreshöhepunkts leicht verändert.

Bei der letzten Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown vor der Großveranstaltung in Philadelphia bekam Legende Rey Mysterio einen neuen Partner für sein Match gegen Sohn Dominik und Ex-Partner Santos Escobar: Der von Konkurrent AEW zurückgekehrte Andrade verbündete sich unerwartet mit Mysterios LWO und feierte dabei auch eine Reunion mit seiner WWE-Weggefährtin Zelina Vega. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

So sehen Sie WrestleMania 40 Datum: Deutsche Uhrzeit: 2 Uhr MEZ (7. und 8. April) TV-Übertragung: - Stream: WWE Network

Andrade wird Rey Mysterios WrestleMania-Partner

Eigentlich war angekündigt, dass der aufstrebende Dragon Lee bei Mania an Mysterios Seite kämpfen würde. Dieser wurde bei SmackDown allerdings bei einer Backstage-Attacke von einem unbekannten Angreifer ausgeschaltet - was der Vorbote einer größeren Story nach WrestleMania sein könnte: Hinter dem Angriff könnte Mysterios LWO-Partner Carlito stecken, der zuletzt nicht erfreut darüber wirkte, dass Mysterio Lee an seiner Stelle für WrestleMania ausgewählt hatte.

In die Bresche sprang nun allerdings auch nicht Carlito, sondern der beim Royal Rumble zu Beginn des Jahres zurückgekehrte Andrade, der seinem alten Rivalen Mysterio unerwartet zu Hilfe kam. Er half zunächst scheinbar Dominik und Escobar und dessen Legado del Fantasma, wandte sich dann aber jedoch gegen diese und vertrieb Mysterios Feinde.

Andrade scheint nun also Teil der LWO (Latino World Order) zu sein, womit der mexikanische Top-Wrestler einem Lebensziel einen Schritt näher ist: Andrade hatte zu Beginn seiner WWE-Karriere bei SPORT1 erklärt, bei WWE in die Fußstapfen seines verstorbenen Vorbilds Eddie Guerrero treten zu wollen - das tut er nun ein Stück weit als Teil der einst von Guerrero gegründeten Gruppierung.

Besonders begeistert fiel Andrade Vega in die Arme, bei seinem ersten, im Unfrieden geendeten WWE-Engagement jahrelang seine Managerin. Dass Andrade nun in eine große Story mit Ikone Mysterio gesteckt wird - die mittelfristig womöglich zu einem Duell der beiden führen wird - wird der Rückkehrer gern sehen.

Es ist ein Indiz, dass Ligavorstand „Triple H“ Paul Levesque - der Andrade in den gemeinsamen Zeiten beim WWE-Aufbaukader NXT stark gefördert hatte - nun wieder viel mit ihm vorhat.

WWE SmackDown: Bronson Reed trumpft auf

Der Drehbuch-Twist um Mysterio und Andrade war die folgenreichste Nachricht einer auch ansonsten ereignisreichen WWE-Nacht vor dem Start von „WrestleMania XL“: Ein weiterer Hauptdarsteller bei SmackDown war das aufstrebende Schwergewicht Bronson Reed, der die traditionelle Andre the Giant Memorial Battle Royal gewann - auch für den Australier scheinen für die kommende WWE-Saison größere Pläne parat zu stehen.

Einen finalen Hype für das große Duell zwischen The Rock und Roman Reigns sowie Cody Rhodes und Seth Rollins gab es auch noch: Nachdem Rhodes und Rollins am Montag bei RAW von ihren Rivalen verprügelt worden waren, setzten diesmal sie das Ausrufezeichen: Zusammen mit Jey Uso und in Abwesenheit von Reigns und Rock nahmen sie sich am Ende der Show deren Verbündete Jimmy Uso und Solo Sikoa vor.

Rhodes beschloss die Show mit der an Reigns und Rock gerichteten Drohung, dass sie „Bloodline-Regeln“ haben könnten, wenn sie Bloodline-Regeln wollen. In dem Tag Team Match am ersten WrestleMania-Tag geht es darum, ob an Tag 2 das Titelmatch zwischen Universal Champion Reigns und Rhodes unter besagten Regeln ausgetragen wird.

Siegen Rock und Reigns, ist am Tag darauf alles erlaubt, siegen Rhodes und Rollins sind beim WrestleMania-Hauptkampf alle Bloodline-Mitglieder inklusive The Rock vom Ring verbannt.

Undertaker überrascht bei Hall-of-Fame-Zeremonie

Unmittelbar im Anschluss an SmackDown folgte dann auch gleich die emotionale Hall-of-Fame-Zeremonie, bei der unter anderem Paul Heyman (Mastermind der Bloodline vor und hinter den Kulissen) in die Ruhmeshalle eingeführt wurde - zusammen mit den weiteren Legenden Bull Nakano, Thunderbolt Patterson, Barry Windham und Mike Rotunda (The US Express). Auch Lia Maivia, die als Promoterin aktive Großmutter von The Rock, wurde posthum geehrt, ihr Enkel hielt die Laudatio.

Eine Überraschung gab es bei der ebenfalls posthumen Aufnahme von Box-Ikone Muhammad Ali, der für seine Wrestling-Gastspiele in den „Celebrity Wing“ aufgenommen wurde: Als sein Laudator wurde unter dem Jubel der Fans überraschend der Undertaker enthüllt.

Einen weiteren besonders emotionalen Moment gab es bei der Einführung von Rotunda und Windham - Vater und Onkel des im vergangenen Jahr tragisch verstorbenen Bray Wyatt (bürgerlich: Windham Rotunda).

Wyatts Bruder Bo Dallas und seine Schwester Mika, die die Laudatio für ihre Familienmitglieder hielten, erinnerten während ihrer Rede an Wyatt. Die Fans ließen dazu wie zu Wyatts Lebzeiten als „Fireflys“ ihre Handys in der Dunkelheit leuchten.

Die Card für WrestleMania 40:

Tag 1 (6. April):

The Rock & Roman Reigns vs. Cody Rhodes & Seth Rollins

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

Intercontinental Title Match: Gunther (c) vs. Sami Zayn

WWE Tag Team Title Ladder Match: The Judgment Day (c) vs. DIY vs. The New Day vs. New Catch Republic vs. Austin Theory & Grayson Waller vs. The Awesome Truth

Jey Uso vs. Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi vs. Damage CTRL

Rey Mysterio & Andrade vs. Dominik Mysterio & Santos Escobar

Tag 2 (7. April):

WWE Undisputed Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

World Heavyweight Title Match: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

WWE Women‘s Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bayley

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

LA Knight vs. AJ Styles