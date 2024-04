WWE WrestleMania 40: Match-Card, Datum, Uhrzeit, TV und Stream

Das größte Wrestling-Event des Jahres steht bevor - und diesmal mischt auch kein Geringerer als Dwayne „The Rock“ Johnson wieder aktiv mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Wochenende steigt WrestleMania XL, die 40. Ausgabe des Jahreshöhepunkts von WWE. Im Lincoln Financial Field, dem Super-Bowl-Stadion von Philadelphia, stehen zwei große Duelle im Mittelpunkt: Das Rückmatch zwischen dem seit dreieinhalb Jahren regierenden Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Cody Rhodes - und das Comeback von Megastar The Rock. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

So sehen Sie WrestleMania 40 Datum: 6. und 7. April Deutsche Uhrzeit: 2 Uhr MEZ (7. und 8. April) TV-Übertragung: - Stream: WWE Network

Der Hollywood-Superstar beehrt an Tag 1 der Show wieder seine alte Wirkungsstätte: Er tut sich mit seinem „Blutsbruder“ Reigns gegen Rivale Rhodes und World Champion Seth Rollins zusammen. Sonderklausel des Matches: Bei einem Sieg von Rock und Reigns läuft das Titelmatch an Tag 2 unter „Bloodline Rules“, ohne Regeln. Siegen Rhodes und Rollins sind alle Mitglieder von Reigns‘ Bloodline inklusive The Rock vom Ring verbannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mittlerweile hat WWE auch alle weiteren Matches der Show offiziell angesetzt und dabei auch enthüllt, welches an welchem Tag steigen wird. Hier der komplette Überblick:

Die Match-Card für WrestleMania 40:

Tag 1 (6. April):

The Rock & Roman Reigns vs. Cody Rhodes & Seth Rollins

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

{ "placeholderType": "MREC" }

Intercontinental Title Match: Gunther (c) vs. Sami Zayn

WWE Tag Team Title Ladder Match: The Judgment Day (c) vs. DIY vs. The New Day vs. New Catch Republic vs. Austin Theory & Grayson Waller vs. The Awesome Truth

Jey Uso vs. Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi vs. Damage CTRL

Rey Mysterio & Dragon Lee vs. Dominik Mysterio & Santos Escobar

Tag 2 (7. April):

WWE Undisputed Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

World Heavyweight Title Match: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

WWE Women‘s Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bayley

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

LA Knight vs. AJ Styles