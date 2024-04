WWE-Wrestler nach brisantem Vorwurf Ronda Rouseys aus dem TV geschrieben

Bei der aktuellen Ausgabe der WWE-Show NXT in der Nacht zum Mittwoch ist klar geworden, dass die Liga den früheren Cruiserweight-Champion aus dem Programm geschrieben hat, nachdem Rousey einen Jahre alten Vorfall unangemessenen Verhaltens in der Kabine enthüllt hatte.

Obwohl WWE kein Statement dazu abgegeben hat, ist es offensichtlich geworden dadurch, dass Gulak nicht mehr als Teil der Gruppierung No Quarter Catch Club präsentiert wurde und sein Name aus dem Video-Intro des Bündnisses verschwunden ist. Die Liga hat damit offensichtlich die Konsequenz aus Rouseys Anschuldigung gezogen.

Drew Gulak soll an Ronda Rouseys Hosenkordel gezogen haben

Rousey hatte im Vorfeld von WrestleMania eine Autobiografie veröffentlicht und sich dort sowie in diversen Interviews kritisch mit der Kabinen-Kultur bei WWE auseinandergesetzt. In einem von ihnen nannte sie einen konkreten Vorfall mit Gulak als exemplarisch.

Gigantischer TV-Rekord! The Rock führt WWE in neue Sphären

Gigantischer TV-Rekord! The Rock führt WWE in neue Sphären

Bei NewsNation erinnerte sich Rousey, dass dieser sie zu Beginn ihres zweiten WWE-Engagements 2022 im Vorbeilaufen an der Kordel ihrer Trainingshose gezogen hätte. Die UFC Hall of Famerin - die WWE im vergangenen Sommer verlassen hatte - habe Gulak darauf unter vier Augen zur Rede gestellt (“Ich habe ihm gesagt: Wenn ich je wieder höre, dass du eine Frau so anfasst oder mich nochmal so anfasst, haben wir ein Problem“). Dieser hätte beschwichtigend reagiert, ergänzte Rousey, „aber es hat bei ihm einen sauren Nachgeschmack hinterlassen, ob das dort die Kultur ist und es akzeptabel ist, eine Frau in der Kabine so anzufassen und zu behandeln“.