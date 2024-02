WWE-Überraschung: Nächster Ex-Star von Rivale AEW kehrt zurück

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

WWE: Cody Rhodes‘ Weggefährte Shawn Spears zurück

Shawn Spears (bürgerlich: Ronnie Arniell) ist ein langjähriger Vertrauter des wohl designierten nächsten Universal Champions Cody Rhodes: Er war zwischen 2006 und 2007 erst Partner, dann Rivale des jungen Rhodes in der damaligen WWE-Farmliga OVW:

Obwohl Spears sich in seiner damaligen Rolle als „Perfect Ten“ Tye Dillinger größere Popularität verdiente, war sein anschließender Wechsel in den Hauptkader wieder nicht von Erfolg gekrönt. Er bekam unter dem in diesem Jahr unehrenhaft geschiedenen WWE-Gründer Vince McMahon keine echte Chance.