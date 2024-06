WWE-Paukenschlag: Naht das Ende von Judgment Day?

von Martin Hoffmann 25.06.2024 • 13:10 Uhr Das Story-Geschehen bei WWE RAW geht turbulent weiter - gekrönt von einem Titelwechsel. Das nahende World-Title-Match bekommt eine spannende Klausel.

Neue Tag-Team-Champions, eine spannende neue Klausel im nahenden World-Title-Match und neuer Gesprächsstoff um die düsteren Wyatt Sicks: Das Story-Geschehen bei der WWE-Montagsshow Monday Night RAW geht turbulent weiter.

Eine weitere ereignisreiche Episode der Sendung endete am Montag mit einem Wechsel der Titelwechsel - der Vorbote einer noch größeren Entwicklung zu sein scheint. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Im Hauptkampf von RAW setzten die bisherigen World Tag Team Champions The Awesome Truth (The Miz und R-Truth) ihre Gürtel gegen Finn Balor und JD McDonagh von der Gruppierung Judgment Day aufs Spiel.

Balor und McDonagh errangen die Gürtel am Ende mit doppelte Hilfe von Damenchampion Liv Morgan, die den naiven R-Truth als „Femme Fatale“ erst das Titelmatch abrang und sich dann während des Matches gegen ihn wandte und Balor und McDonagh zum Titelgewinn verhalf.

Morgan knüpfte damit an ihre seit Wochen andauernden Versuche an, die männlichen Mitglieder Judgment Day auf ihre Seite zu ziehen - wohl, um einen Keil zwischen diese und ihre verletzte Rivalin Rhea Ripley zu treiben. In den vergangenen Wochen umgarnte Morgan vor allem Ripleys (Drehbuch-)Freund Dominik Mysterio, nun wurde die Angelegenheit noch undurchsichtiger, als World Champion Damian Priest Morgan aus der Umkleidekabine des Bündnisses kommen sah - in der sich außer ihr nur Balor befand.

Verlässt Damian Priest Judgment Day?

Die Frage, ob Judgment Day bald zerbrechen wird, stellt sich auch aufgrund einer anderen Entwicklung: Priests World-Title-Herausforderer Seth Rollins überredete den „Archer of Infamy“ für ihr Match bei Money in the Bank zu einer Erhöhung des Einsatzes.

Rollins bot Priest an, dass er ihn im Falle einer Niederlage nie mehr herausfordern würde - sollte er im Gegenzug einwilligen Judgment Day zu verlassen, sollte er verlieren. Priest schlug ein, mit den Worten „Sie brauchen mich mehr als ich sie brauche“ - ein Satz, der das Potenzial hat, für Verstrickungen zu sorgen, auch wenn Priest gewinnen sollte.

Der Schlagabtausch zwischen Priest und Rollins endete damit, dass King-of-the-Ring-Sieger Gunther erschien und erklärte, dass bei MITB der Bessere gewinnen möge - wer immer es sei, werde beim SummerSlam Anfang August von ihm entthront werden.

Drew McIntyre und Wyatt Sicks treten auf

Auch die anderen großen RAW-Storys gingen in der Nacht weiter: Drew McIntyre meldete sich eine Woche nach seiner vermeintlichen Kündigung zurück und verhöhnte seinen Rivalen CM Punk, den er bei SmackDown überrascht und krankenhausreif geprügelt hatte. Als Jagdtrophäe präsentierte er dabei Punks Armband mit den Namen von dessen Frau AJ Lee und Hund Larry - was die Angelegenheit nochmal persönlicher machte.

Weitergesponnen wurde außerdem auch das Mysterium um die vergangene Woche debütierten Wyatt Sicks, die das Erbe des tragisch verstorbenen Bray Wyatt fortführen: Die dämonische Sister Abigail (Nikki Cross) tauchte erneut auf und überreichte Kommentator Michael Cole ein Paket mit einer Videokassette,

Cole übergab diese dem Produktionsteam - und es zeigte sich, dass sich darauf ein Clip befand, in dem Wyatts Bruder Bo Dallas mit seinem maskierten Alter Ego Uncle Howdy redete, dem Anführer der Wyatt Sicks (HINTERGRUND: Das sind die Identitäten der Wyatt Sicks). Von Howdy nach seinen Gefühlen über Wyatts Tod gefragt und ob er nicht „sein Vermächtnis ausbeute“, sagte Dallas: Er habe seinen Bruder bewundert, hätte immer so sein hätte wollen wie er und dass es ein Lebenstraum für ihn gewesen sei, bei WWE an seiner Seite zu stehen und gemeinsam mit ihm „die Welt zu regieren“.

Der Schmerz über Wyatts Verlust sei unbeschreiblich und er fühle sich wie ein „menschliches Mausoleum“, ein „Niemand“, während in Vergessenheit zu geraten drohe, was sein Bruder aufgebaut hätte. Dallas und der diabolisch grinsende Howdy schlossen dann mit der Feststellung, dass sie nun aber dafür gesorgt hätten, dass Wyatt im Gedächtnis bleibe.