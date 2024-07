WWE heizt das größte Match des Sommers kräftig an

von Martin Hoffmann 13.07.2024 • 08:21 Uhr Das WWE-Titelduell zwischen Cody Rhodes und Solo Sikoa beim SummerSlam ist quasi-offiziell. Die neue Bloodline fertigt bei SmackDown Rhodes‘ Mentor Randy Orton ab.

Spätestens nach Money in the Bank war die Richtung klar – nun ist die nächste Titelverteidigung von WWE-Champion Cody Rhodes quasi-offiziell.

Beim Sommerhöhepunkt SummerSlam am 3. August wird der „American Nightmare“ seinen Gürtel gegen Solo Sikoa aufs Spiel setzen. Im Schlusssegment der TV-Show Friday Night SmackDown bot Rhodes das Match von sich aus an. Eine offizielle Bestätigung ist zwar noch nicht erfolgt, dürfte aber Formsache sein. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE SmackDown: Cody Rhodes gewährt Solo Sikoa Titelmatch

Die Konfrontation ergab sich nach dem letzten Match der Show, in dem DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa) ihre frisch errungenen Tag-Team-Titel gegen A-Town Down Under verteidigten.

Die neue Bloodline um Sikoa und seinen Vollstrecker Jacob Fatu attackierte Gargano und Ciampa daraufhin. Sikoa ergriff das Wort und formulierte einmal mehr seinen Anspruch, WWE zu dominieren. Er sei der neue „Tribal Chief“ und auch sein alter Boss Roman Reigns müsse sich ihm beugen, sollte er den Fehler machen, nochmal zu WWE zurückzukehren (eine Fehde der beiden ist der offensichtliche Langzeitplan).

Rhodes antwortete, dass Sikoa - der ihn bei MITB in einem 6-Mann-Tag-Team-Match gepinnt hatte - ihm beim SummerSlam gern gegenübertreten könne. Wenn es nach ihm ginge, könne der Kampf sogar schon jetzt steigen.

Es folgte eine Prügelei, in der Rhodes‘ alter Mentor Randy Orton dem Champion zu Hilfe kam, die numerische Übermacht der Bloodline wurde den beiden jedoch zum Verhängnis: Die Bloodline fesselte Rhodes in die Seile, so dass er zuschauen musste, wie Orton abgefertigt wurde.

Das sich anbahnende Duell - das der Hauptkampf des Sommerhöhepunkts im NFL-Stadion von Cleveland sein dürfte - hat noch einmal zusätzlich an Schärfe gewonnen.

SummerSlam: LA Knight fordert Logan Paul

Offiziell bestätigt für den SummerSlam sind das World Title Match zwischen Damian Priest und Gunther sowie das WWE-Damentitelduell zwischen Nia Jax und Bayley. Ebenfalls klar scheint ein Match zwischen Publikumsliebling LA Knight und dem wrestlenden YouTube-Superstar Logan Paul.