WWE: Bitterer Verletzungs-Schock am Ende des SummerSlam?

Das triumphale Comeback von Topstar Roman Reigns war der Schlusspunkt des WWE SummerSlam am Wochenende – womöglich ist bei der Inszenierung aber etwas schiefgelaufen.

Jacob Fatu nach SummerSlam in Beinschiene

Ein nach dem SummerSlam im NFL-Stadion von Cleveland veröffentlichtes Social-Media-Video zeigt Fatu in einer Beinschiene, WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque bestätigte auf der Pressekonferenz, dass Fatu nach seiner Verwicklung in den Hauptkampf zwischen Sikoa und WWE-Champion Cody Rhodes „nicht bei 100 Prozent“ sei.

Passiert ist die Blessur offensichtlich bei einem Flugmanöver, bei dem Fatu auf einen Kommentatorentisch außerhalb des Rings und den dort liegenden Rhodes sprang. Fatu hielt sich danach das Bein und beteiligte sich danach nicht mehr an dem Kampf.

Wo an dieser Stelle die Grenze zwischen Show und Realität war, ist nicht ganz klar: Laut übereinstimmenden Berichten von Fightful und Wrestling Observer war vorab geplant, dass Fatu nach der Aktion ein schmerzendes Bein „verkaufen“ sollte, so dass Sikoa dem zurückkehrenden Reigns allein ausgeliefert sein sollte.

Vorfall passierte einen Tag nach Titelgewinn

Sollte Fatu sich schwerer verletzt haben, wäre es persönlich bitter: Der Sohn des früheren WWE-Wrestlers Tama / Tonga Kid hatte erst kürzlich bei WWE unterschrieben und dort umgehend eine größere Rolle bekommen. Erst am Freitag sicherte er sich bei SmackDown zusammen mit Partner Tama Tonga die Tag-Team-Titel des Freitagskaders.

Falls Fatu länger nicht einsatzfähig ist, würde das auch die Dynamik in der großen Bloodline-Story verändern, in der sich Fatu – in seiner Jugend wegen eines Raubüberfalls verurteilt - als unberechenbare rechte Hand des aufstrebenden Sikoa einen nicht unwesentlichen Job hat.