WWE SummerSlam: Hammer-Nacht mischt fast alle Karten neu

von Martin Hoffmann 04.08.2024 • 07:06 Uhr Beim WWE SummerSlam 2024 feiert Roman Reigns ein großes Comeback – auch abseits dessen gibt es zahlreiche richtungweisende Entwicklungen.

Inmitten der Olympischen Spiele in Paris hat auch die Wrestling-Liga WWE einen spektakulären Sommerhöhepunkt zelebriert.

Beim WWE SummerSlam 2024 im NFL-Stadion von Cleveland feierte nicht nur Ex-Champion Roman Reigns ein umjubeltes Comeback, auch in fast allen anderen Matches wurden große neue Weichen gestellt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Roman Reigns rächt sich an Solo Sikoa

Reigns, seit seiner Niederlage gegen Cody Rhodes bei WrestleMania 40 im April nicht mehr im TV zu sehen, tauchte am Ende des WWE-Titelmatches zwischen Rhodes und Herausforderer Solo Sikoa auf. Es war der Höhepunkt einer Reihe von Eingriffen - Sikoas Mitstreiter waren zuvor von Rhodes‘ Verbündeten Randy Orton und Kevin Owens neutralisiert worden (vor dem Match gab es auch einen Überraschungsauftritt von Legende Arn Anderson, der wie früher bei Konkurrent AEW als Motivator Rhodes‘ auftrat).

Der „Head of the Table“ verhalf seinem alten Rivalen Rhodes mit einem Superman Punch und einem Spear gegen Sikoa zum Sieg und rächte sich damit für die Meuterei, die sein Neffe und Ex-Verbündeter in Reigns‘ Abwesenheit gegen ihn vollführt hatte.

Sikoa hatte nach WrestleMania seinen großen Bruder Jimmy Uso aus dem Familienclan Bloodline geworfen und sich letztlich anstelle von Reigns zum neuen „Tribal Chief“ des mit neuen Mitstreitern (Tama Tonga, Tanga Loa, Jacob Fatu) umformierten Bündnisses erklärt.

Zuletzt hatte Sikoa auch Reigns‘ legendären Vertrauten und „Berater“ Paul Heyman attackieren und rauswerfen lassen, als der den aufstrebenden Sikoa nicht als neuen Boss anerkennen mochte. Nun ist der „Original Tribal Chief“ zurück (OTC stand auch auf Reigns‘ Shirt). Reigns ist nach vier Jahren als böser „Heel“ wieder als Publikumsliebling definiert und eine große Fehde bahnt sich an – möglicherweise mit Blick auf die nächste WrestleMania im April 2025 in Las Vegas.

Auch abseits des Hauptkampfs gab es zahlreiche neue Entwicklungen in den WWE-Storys - SPORT1 gibt den Überblick:

Österreich-Star Gunther ist neuer World Champion

Das Wiener Phänomen Gunther hat es tatsächlich geschafft: Nach einem Sieg über Damian Priest ist der „Ringgeneral“ erster deutschsprachiger World Champion der WWE-Geschichte und geht aller Voraussicht nach als Titelträger in den historischen Deutschland-Großevent Bash in Berlin am 31. August.

Gunthers Triumph über den „Archer of Infamy“ verlief nicht ohne Kontroverse: Priest wurde von seinem langjährigen Verbündeten Finn Balor verraten, der eine drohende Niederlage Gunthers abwendete, indem er sein Bein aufs Seil legte und damit gemäß dem WWE-Regelwerk einen sich anbahnenden Pinfall-Sieg Priests ungültig machte.

Als Priest sich dann Balor zuwandte, nutzte Gunther die Gelegenheit und nahm Priest in einen Sleeperhold, in dem dieser letztlich bewusstlos wurde.

Dominik Mysterio verrät Rhea Ripley für Liv Morgan

Nicht nur Priest, auch Rhea Ripley wurde von einem Kollegen aus der zerbrechenden Gruppierung Judgment Day aufs Kreuz gelegt: „Dirty“ Dominik Mysterio, der Sohn der Legende Rey Mysterio, wandte sich gegen seine „Mami“ und verhinderte, dass sie sich den World Women‘s Title von Erzrivalin Liv Morgan zurückholte.

Nach monatelangen Andeutungen, dass Mysterio und Morgan ein neues Drehbuch-Liebespaar bilden könnten, bewahrheitete sich nun die Verschwörung gegen Ripley: Mysterio reichte seiner neuen Geliebten einen Stuhl, den er Ripley zuvor abgenommen hatte. Morgan vollführte dann damit ihren Finisher Oblivion gegen die Australierin - die dann den Turteleien Mysterios und Morgans angewidert zuschauen musste.

Drew McIntyre besiegt CM Punk nach Verwicklung von Seth Rollins

Das erste große Einzelmatch CM Punks nach seinem WWE-Comeback und dem überstandenen Trizepsriss endete mit einer Niederlage: Der frühere WWE-Champion McIntyre pinnte Punk, nachdem der sich von Gastringrichter Seth Rollins aus dem Konzept hatte bringen lassen.

Rollins, Punk und McIntyre vollführten eine Hommage an das legendäre SummerSlam-Match zwischen Bret Hart und dem Undertaker 1997, das damals Shawn Michaels leitete: Rollins trug nicht nur dasselbe ärmellose Ringrichter-Shirt wie „HBK“, sondern spielte auch diverse Sequenzen des Kampfs genau nach.

Wie damals Michaels leitete Rollins das Match eigentlich fair, verwickelte sich dann aber doch ins Geschehen, als er McIntyre die Familienkette abnahm, die McIntyre Punk bei einer Prügelattacke gestohlen hatte und diese selbst anlegte.

Als Punk das realisierte, zögerte er einen Moment zu lang, seinen Finisher Go to Sleep zu zeigen - was eine Kettenreaktion in Gang setzte, die letztlich McIntyre zum Sieg verhalf. Es sieht so aus, als ob Punk und Rollins auf ein großes Match zusteuern, das eigentlich schon bei WrestleMania geplant war.

Nia Jax löst Bayley als WWE-Damenchampion ab

Vier Monate nach ihrem Sieg über Iyo Sky bei WrestleMania hat Bayley den Damentitel des SmackDown-Kaders an Nia Jax verloren. Für Jax machte sich dabei bezahlt, dass sie in den vergangenen Wochen Money-in-the-Bank-Siegerin Tiffany Stratton umgarnt hatte, in ihrem Sinne zu agieren, statt den MITB-Koffer einzulösen und selbst nach dem, Titel zu greifen. Stratton verhalf in Cleveland Jax mit einem Eingriff zum Sieg, statt ihren eigenen Vorteil zu suchen.

