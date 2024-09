Böses Erwachen für WWE-Topstar

Martin Hoffmann 03.09.2024 • 09:22 Uhr CM Punk verkündet bei RAW nach Bash in Berlin, auf die Jagd nach Gunthers World Title zu gehen - doch sein aktueller Erzrivale gibt sich nicht geschlagen.

Am Wochenende jubelte er in Berlin noch über das vermeintliche Ende seiner großen Rivalität und kündigte an, sich noch größeren Aufgaben zuzuwenden - es kommt offensichtlich doch erstmal anders.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW nach dem historischen Deutschland-Großevent Bash in Berlin hat WWE-Topstar CM Punk World Champion Gunther ins Visier genommen. Doch sein Erzrivale Drew McIntyre gibt sich nicht geschlagen - und hat mit einer bösen Attacke auf den „Straight Edge Superstar“ die Hassfehde noch weiter getrieben. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Offensichtlich steht noch ein letzter Showdown ins Haus, bevor es zum heiß erwarteten Titelduell zwischen Gunther und Punk kommen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

WWE RAW: Drew McIntyre greift CM Punk wieder an

Dass dies der mittelfristige Plan ist, machte Punk klar, als er sich bei RAW in Denver an die Fans wandte und erklärte, dass er nach seinem siegreich bestrittenen Strap Match gegen McIntyre nun auf die Jagd nach Gunther und dem wichtigsten Titel der Montagsshow gehen werde.

Der in Berlin eigentlich vernichtend geschlagene McIntyre hat allerdings weiter etwas dagegen, wie sich zeigte: Mit einem Kapuzenpullover getarnt, attackierte er Punk hinterrücks und brutal. Symbolischer Höhepunkt des Angriffs: McIntyre nahm Punk erneut das gerade erst von McIntyre zurückeroberte Freundschaftsarmband von dessen Frau AJ Lee ab - und zerriss es.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Es sieht nun alles nach einem weiteren, dritten Match zwischen Punk und McIntyre bei der in diesem Jahr auf den WWE-Kalender zurückkehrenden Großveranstaltung Bad Blood am 5. Oktober aus. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt ein Hell in a Cell Match - Bad Blood war 1997 das Event, bei dem der Undertaker und Shawn Michaels den Mythos der Fights in dem Riesenkäfig begründeten.

Sami Zayn fordert Gunther

Der seit diesem Jahr alleinverantwortliche WWE-Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque hat Hell in a Cell als Großveranstaltungsnamen abgeschafft - er wollte die Matchart nach eigenen Angaben nicht mehr als kalendarische Pflichtübung behandeln, sondern wieder als logischen Höhepunkt großer Fehden. Die zwischen Punk und McIntyre drängt sich auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch für Gunther deutet sich ein Szenario für Bad Blood klar an: Er wurde nach dem Sieg über Randy Orton in Berlin bei RAW von Sami Zayn herausgefordert, dem Mann, der bei WrestleMania im Frühjahr seine Regentschaft als Intercontinental Champion beendete.