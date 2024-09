Überraschende Kontroverse um historisches WWE-Spektakel in Berlin

Für die Fans in der Arena war es der fulminante Höhepunkt eines Festabends - und es war in jedem Moment hör- und spürbar.

Bash in Berlin, die historische erste Großveranstaltung auf deutschem Boden, endete mit dem bislang größten Sieg für Gunther, den World Champion aus Österreich. Der „Ringgeneral“ rang die lebende Legende Randy Orton in einer enorm stimmungsvollen, über 30 Minuten langen Schlacht per Aufgabe nieder - das Duell endete mit einem Handschlag, in dem der 14-malige World Champion Orton dem vor einigen Wochen erstmals mit dem World Title dekorierten Gunther seinen Respekt erwies. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)