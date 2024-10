Das tragische Ende eines WWE-Kultstars

In den neunziger Jahren war er eine populäre Kultfigur bei WWE - als Teil eines unterhaltsamen Duos, in dem allerdings mehr steckte, als viele Fans von damals ahnten.

Bushwhackers seit den Sechzigern ein Team

Miller und sein langjähriger Partner Luke Williams hatten seit den Sechzigern gemeinsam ein Team gebildet, zuerst nur aktiv in Neuseeland, Australien und Asien, später dann auch in Nordamerika erfolgreich.

Die beiden war zunächst bekannt als The Kiwis, später als The Sheepherders - zwischenzeitlich mehrere Jahre getrennt, als Miller aus familiären Gründen zurück in die Heimat zog, während Williams in Amerika blieb und Jonathan Boyd als neuen Partner rekrutierte.