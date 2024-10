Ein übler Skandal holt WWE nach 32 Jahren ein

Gefeuerter Ringsprecher im Zentrum des Skandals

Phillips soll einen Fußfetisch gehabt und diesen an den Ringboys ausgelebt haben. An die Öffentlichkeit gegangen war der damals 21 Jahre alte Tom Cole, den Philips in einem Abhängigkeitsverhältnis gehalten haben soll - und ihn angeblich als „Beschaffer“ weiterer Opfer eingesetzt hätte: „Meistens waren es Kinder aus schwierigen Verhältnissen: ohne Vater, Alkoholiker-Mutter, Drogenabhängige. Was auch immer“, sagte Cole 1999 in einem Interview. Cole beschuldigte auch Phillips‘ Vorgsesetzten Garvin, ihm unangemessene Avancen gemacht zu haben, die er abgelehnt hätte.