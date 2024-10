Dieser Abschied erschüttert zahlreiche WWE-Fans

Martin Hoffmann 21.10.2024 • 21:52 Uhr Das ist ein schmerzhafter Verlust für das Wrestling-Imperium: Die populäre und vielgelobte Ringsprecherin Samantha Irvin verkündet ihren Abschied.

Diese Nachricht hat viele Fans der Wrestling-Liga kalt erwischt: Die populäre Ringsprecherin Samantha Irvin hat ihren Abschied verkündet!

{ "placeholderType": "MREC" }

„Meine Zeit als eure Ansagerin bei Monday Night RAW ist an ihr Ende gekommen“, schrieb die 35-Jährige in einem Social-Media-Statement mit vielen warmen Dankesworten an Fans und die nun ehemaligen Kollegen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„An meine Fans, ich habe meine gesamte Karriere über auf euch gewartet! Wir sind dazu bestimmt und ich kann es beweisen. Bleibt dran!“, beschloss Irvin ihren am Ende rätselhaften Post. Zahlreiche Fans reagierten überrascht und mit wehmütigen Abschiedsgrüßen auf die Nachricht.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Samantha Irvin mit WrestleMania-Performance für die Ewigkeit

Irvin, ausgebildete Sängerin und Musikerin und in den USA vor ihrer WWE-Karriere Musical-Darstellerin und Teilnehmerin an diversen Casting-Shows, stand seit 2021 nach einem Vorsprechen im WWE-Leistungszentrum unter Vertrag mit dem Showkampf-Imperium.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ab 2022 war sie zunächst Ansagerin bei der Freitagsshow SmackDown, im Jahr darauf wechselte sie zu RAW. Ihre Stimmgewalt und Emotion bescherten ihr schnell eine große Fangemeinde, im Frühjahr bekamen ihre furiosen Ansagen bei der Megashow WrestleMania zahlreiche Lobeshymnen - unter anderem von einer echten Ringsprecher-Ikone.

„Sie war einfach brillant! Ihr Timing, ihr Tempovariation, die Dramatik, die Energie: Es war perfekt“, schwärmte der legendäre Box-Hall-of-Famer Michael Buffer („Let‘s get ready to rumble!“). Wie Irvin beim Jahreshöhepunkt in Philadelphia unter Tränen den lang erwarteten WWE-Titelgewinn von Cody Rhodes offiziell machte, wird als Meisterstück ihrer Kunst lange in Erinnerung bleiben.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN