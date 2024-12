Das schockierende Ende einer zehn Jahre langen WWE-Ära

Martin Hoffmann 03.12.2024 • 10:34 Uhr Bei Monday Night RAW zerfällt zehn Jahre nach seiner Gründung das populäre Trio The New Day - auf andere Weise als zuletzt angedeutet.

Seit Monaten hatte sich angedeutet, dass etwas im Busch ist, nun ist eine zehn Jahre lange WWE-Ära tatsächlich beendet.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW ist die populäre Gruppierung The New Day, die seit ihrer Gründung 2014 unzertrennlich schien, in ihrer bisherigen Form aufgelöst - wenn auch auf andere Weise, als es zuletzt den Anschein hatte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)



New-Day-Jubiläum wird zum Scherbengericht

Bei RAW war eigentlich ein Jubiläumsfest für das Dreierbündnis aus Kofi Kingston, Xavier Woods und dem langzeitverletzten Big E anberaumt, das sich letztlich als Scherbengericht entpuppte.

Zwischen Kingston und Woods hatte es schon seit langer Zeit Spannungen gegeben, nachdem die beiden als Duo zuletzt nicht an frühere Erfolge hatten anknüpfen können.

Die Spannungen schienen bei dem Festakt im Ring nun in einem Zerwürfnis zwischen Kingston und Woods zu enden. Es kam dann allerdings zu einem anderen Dreh.

Woods und Kingston wenden sich von Big E ab

Als die beiden sich anschickten, eine „Ankündigung" zu machen, tauchte Big E auf, seit seinem verheerenden Kampfunfall im Frühjahr 2022 nicht mehr im Ring aktiv - und wegen seiner schweren Nackenverletzung anscheinend in den Ruhestand gezwungen.

Der ehemalige WWE-Champion bot sich seinen langjährigen Weggefährten nun als Friedensstifter. Er zeigte sich frustriert über die Streitereien der beiden und offerierte, als ihr Manager in die Shows zurückzukehren, um die Wogen zu glätten.

Kingston und Woods schlugen das Versöhnungsangebot jedoch aus - und wandten sich stattdessen gemeinsam gegen Big E. Die beiden warfen ihm vor, sie im Stich gelassen zu haben und aus egoistischen Motiven andere Projekte verfolgt zu haben.

Als Big E darauf verwies, dass er wegen seiner Verletzung keine andere Wahl hatte, widersprachen Kingston und Woods: Andere Stars wie Stone Cold Steve Austin und Kurt Angle hätten sich auch den Hals gebrochen und seien trotzdem in den Ring zurückgekehrt - das Wrestling sei ihnen wohl wichtiger gewesen als ihm.

Woods giftete Big E auch an, dass er aufhören solle, die Fans mit Andeutungen auf die Folter zu spannen und endlich offen auszusprechen, dass seine Karriere vorbei sei und sich verziehen. Er solle sich nicht melden, sie würden sich melden.

Das Segment endete damit, dass sowohl Woods als auch Kingston Big E die kalte Schulter zeigten und er deprimiert den Ring verließ. Es sieht so aus, als ob Woods und Kingston sich als böses Heel-Duo neu erfinden - während die Zukunft von Big E weiter ungewiss ist.

Eine besondere Bruderschaft

Mit dem Aus für The New Day in seiner bisherigen Form endet (vorerst?) eine große Erfolgsgeschichte: Als kongeniales Trio brachten Kingston, Big E und Woods ihre vorher kriselnden WWE-Karrieren auf Kurs.

Mit insgesamt zwölf Tag-Team-Titelregentschaften in den drei Kadern (RAW, SmackDown und NXT) stellten sie einen WWE-Rekord auf. Dank ihres Popularitätsschubs stiegen sowohl Kingston als auch Big E auch als Einzelwrestler zu WWE-Champions auf.

Die drei New-Day-Mitglieder sind auch privat dicke Freunde geworden und pochten bislang in ungewöhnlicher Konsequenz darauf, als Trio intakt zu bleiben und keine Story-Rivalität untereinander zu inszenieren.

„Klopf nicht an der Tür meines New-Day-Hauses und verlange von mir, mit meinen Brüdern zu kämpfen. Ich habe kein Interesse an einem solchen Kampf", -Interview im Jahr 2021 auf die Frage nach einer möglichen Fehde mit KingstonSPORT1sagte Big E in einem : „Wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich an Ihrer Tür klopfen und sagen würde: Hey, kämpf mit deiner Schwester! Das ist unhöflich."

Durch die Verletzung von Big E hat sich die Lage insofern verändert, dass der nun doch inszenierte Bruch nicht zu einem Match führen wird, sondern womöglich nur Kingston und Woods als Duo eine neue Note geben wird - wie sich die Story tatsächlich entwickeln wird, muss sich zeigen.

Punk und Rollins im Clinch, McIntyre zurück

Das Ende von The New Day war nicht die einzige große Story bei RAW, auch andere Wegmarken für die kommenden Wochen und Monate wurden gesetzt.

Die Show begann mit einer Konfrontation zwischen Seth Rollins und CM Punk, die über Punks überraschende Entscheidung stritten, sich in den War Games bei den Survivor Series am Samstag auf die Seite von Roman Reigns zu stellen. Vor dem sich andeutenden „Dream Match" zwischen Punk und Reigns scheinen sich nun erstmal die beiden in eine Fehde zu verstricken.

Punks bisheriger Rivale Drew McIntyre feierte derweil am Ende der Show ein Comeback und nahm Sami Zayn ins Visier. Nachdem Rollins den ebenfalls ins Anfangssegment verstrickten Zayn im Hauptkampf der Sendung besiegte, tauchte McIntyre aus dem Nichts auf und verpasste Zayn seinen Claymore-Finisher.

