WWE-Koloss zahlt hohen Preis für spektakuläre Aktion

Der 150-Kilo-Mann hat sich am Mittwoch einer Operation unterzogen, weil er sich beim Käfigflug auf Roman Reigns den Fuß gebrochen hat. Wie der Wrestling Observer berichtet, rechnet WWE intern mit einer so langen Pause, dass Reed den Jahreshöhepunkt WrestleMania 41 am 19. und 20. April 2025 verpassen wird. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Bronson Reeds starker WWE-Lauf unterbrochen

Reed war bei den „War Games“ zwischen der alten und der neuen Bloodline auf den Rand des Stahlkäfigs geklettert und in Richtung des auf einem Tisch liegenden Reigns gesprungen. Reigns wurde von seinem Partner CM Punk aus dem Weg gezogen, was so geplant war - nicht geplant war allerdings, dass Reed mit dem Großteil seines Körpergewichts auf dem Fuß landete, der unter der Last brach.