Wechsel zurück zu WWE schon Gewissheit? "Niemand erwartet ihn zurück"

Das Getuschel um Black hat am vergangenen Mittwoch auch die breite Fan-Öffentlichkeit erfasst, als bei der TV-Show Dynamite klare Andeutungen in Richtung eines Abschieds und einer Auflösung seiner Gruppierung House of Black gemacht worden waren.

Malakai Black scheint AEW zu verlassen

Private Reunion bei WWE?

Der düstere Black war bei AEW zeitweise Trios-Champion zusammen mit seinen Partnern Brody King und Buddy Matthews. Bei Dynamite deutete sich nun die Auflösung der Gruppierung an: Matthews verlor ein Match gegen Will Ospreay, der dann aufhorchen ließ, indem er Matthews erklärte, dass er „keinen Führer“ bräuchte. Matthews spann den Faden in einer Backstage-Promo weiter, in der er erklärte, dass Ospreays Worte bei ihm „nicht auf taube Ohren“ gestoßen seien.