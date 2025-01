WWE enthüllt prominenten Neuzugang

AEW-Urgestein Penta - ehemals Penta El Zero Miedo - feiert sein WWE-Debüt bei RAW. Zudem wird der erste Intercontinental Champion der Frauen enthüllt.

Der ehemalige Penta El Zero Miedo von Konkurrent AEW besiegte in seinem ersten Match für den Marktführer Chad Gable mit seinem Finisher, dem Penta Driver. Im Anschluss formulierte er in einer kurzen Promo-Rede den Anspruch, bei WWE eine „neue Ära“ einzuläuten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)