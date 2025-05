Riesiges Entlassungs-Beben bei WWE!

Große personelle Einschnitte beim Wrestling-Weltmarktführer: In der Nacht zum Samstag ist eine große Entlassungswelle bei WWE publik geworden.

WWE entlässt Braun Strowman und viele andere

Am meisten aufhorchen lässt dabei das Aus der 24 Jahre alten Jade, bei NXT ehemals Tag-Team-Titelträgerin an der Seite der in den Hauptkader strebenden Roxanne Perez und eine Weile als große Zukunftshoffnung inszeniert.