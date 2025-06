WWE-Spektakel endet mit rätselhaften Andeutungen

Martin Hoffmann 28.06.2025 • 23:11 Uhr Die Wrestling-Liga fixiert bei Night of Champions ein WrestleMania-Rückmatch zwischen Champion John Cena und Cody Rhodes beim SummerSlam - ein unerwarteter Clou sorgt dabei für Gesprächsstoff.

Der Hauptkampf des Sommerhöhepunkts von WWE steht: Beim SummerSlam in New York gibt es ein WrestleMania-Rückmatch zwischen dem noch immer amtierenden WWE-Champions John Cena und Ex-Titelträger Cody Rhodes.

Rhodes gewann bei dem Event Night of Champions am Samstagabend im saudi-arabischen Riad das King-of-the-Ring-Finale gegen seinen Mentor Randy Orton. Rekordchamp Cena verteidigte am Ende seinen Titel gegen den alten Rivalen CM Punk. Es war das allgemein erwartete Szenario - neue Spannung kam allerdings durch eine unvermutete Wendung am Ende auf.

WWE Night of Champions endet chaotisch

Das Duell Cena vs. Punk - vorab angeheizt durch einen bitterbös-kreativen Austausch persönlicher Giftpfeile - entwickelte sich am Schluss chaotisch: Money-in-the-Bank-Sieger Seth Rollins griff ein und versuchte den „Cash-In” seines jederzeit einlösbaren Titelmatches, begleitet von seinen Verbündeten Bron Breakker und Bronson Reed.

Sowohl Cena als auch Punk versuchten zu verhindern, dass Rollins den Schritt vollzog - wobei sie am Ende Hilfe der Publikumslieblinge Penta und Sami Zayn bekamen, die Reed und Breakker aus dem Spiel nahmen.

Als der Staub sich scheinbar gelichtet hatte, schien der Weg frei für ein Finale Mann gegen Mann: Punk und Cena blickten sich ins Gesicht - und Punk bot sogar einen Handshake an.

John Cena besiegt CM Punk glücklich

Der in diesem Jahr zur Schurkenfigur gewandelte Cena ging darauf ein, griff Punks Hand, umarmte ihn - nur um dann wieder den bösen Blick zu bekommen, den er schon hatte, als er sich im Winter gegen Rhodes gewandt hatte.

Cena setzte zu einem Tritt gegen die Weichteile Punks an, der aber vorbereitet war, abblockte und Cena für seinen Finisher GTS bereit legte. Der wieder erwachte Rollins schlug Punk jedoch von hinten mit dem MITB-Koffer und verpasste ihm den Stomp.

Ehe Rollins den Koffer aber an den Ringrichter geben und sich damit offiziell ins Match bringen konnte, stieß Cena ihn aus dem Ring, pinnte Punk und verließ erleichtert die Szenerie.

Cenas Lavieren sorgt für Gesprächsstoff

Auffällig: Cena schien mehrfach hin- und hergerissen, ob er weiter dem dunklen Pfad folgen sollte. Eine Weile vor dem Schlusssegment zögerte er auch, Punk unfair mit dem Titelgürtel niederzuschlagen - die Aktion, mit der er bei Mania Rhodes bezwungen hatte - und ließ die als Schlagwaffe zweckentfremdete Trophäe stattdessen fallen.

Das auffällige Lavieren sorgte umgehend für Spekulationen, ob die Abschiedstournee des Ende 2025 zurücktretenden Cena bald die nächste Wendung nehmen wird und doch wieder der „echte“, gutherzige John Cena hinter der verbitterten Version seiner selbst zum Vorschein kommt.

Auch über einen möglichen „Doppel-Turn“ Cenas und Rhodes‘ beim SummerSlam - Cena wieder zum guten Babyface, Rhodes zum bösen Heel - wird in den sozialen Medien gemutmaßt. Ein „Heel Turn“ von Rhodes ist erklärtermaßen ein Gedankenspiel des beim WWE-Mutterkonzern TKO im Vorstand sitzenden Ring- und Hollywood-Idols Dwayne „The Rock“ Johnson.

Große Siege für Jade Cargill und Solo Sikoa

Der in diesem Jahr erstmals zweitägige SummerSlam steigt am 2. und 3. August im NFL-Stadion von New York - und auch ein zweites Match ist schon fix.

Im Queen-of-the-Ring-Finale besiegte die aufstrebende Jade Cargill die frisch aus einer Verletzungspause zurückgekehrte Japanerin Asuka und verdiente sich damit einen Titelkampf gegen WWE-Damenchampion Tiffany Stratton.

Einen Titelwechsel, eine Rückkehr und ein Debüt gab es zuvor im US-Title-Match zwischen Jacob Fatu und Solo Sikoa: Sikoa, jüngerer Bruder der Usos, entthronte seinen ehemaligen Bloodline-Jünger Fatu mit Hilfe des zurückkehrenden Tanga Loa und des erstmals bei einer Hauptshow auftretenden Hünen Hikuleo. Hikuleo ist der Adoptivsohn von WWE-Legende Haku (Meng), der auch Loas Vater ist.

