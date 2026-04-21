Viele Überraschungen: WWE mischt nach WrestleMania die Karten neu

Martin Hoffmann 21.04.2026 • 10:28 Uhr WWE inszeniert beim "RAW after Mania" am Tag nach WrestleMania 42 diverse Debüts und Comebacks - und enthüllt den nächsten Herausforderer für Roman Reigns.

Nach der größten WWE-Show des Jahres ist vor der nächsten großen Show: Am Tag nach der Megaveranstaltung WrestleMania 42 hat der Showkampf-Marktführer beim traditionell überraschungsreichen „RAW after Mania“ die nächsten Weichen gestellt.

Bei der wöchentlichen Montagsshow auf Netflix enthüllte WWE unter anderem den nächsten Herausforderer für den neuen World Champion Roman Reigns, deutete ein weiteres Gigantenduell in nicht allzu ferner Zukunft an – und inszenierte diverse Debüts und Comebacks.

WWE RAW after Mania: Zahlreiche Debüts

Neu im Hauptkader ist unter anderem der frühere AEW-Star und NXT-Champion Ethan Page, der sich bei RAW mit einem (unfairen) Sieg über den aufstrebenden Youngster Je’Von Evans einführte. Der Kanadier nahm sogleich den Intercontinental Title vom Ex-AEW-Kollegen Penta ins Visier – ebenso wie Rusev, der Page zum Sieg über Evans verhalf.

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Ebenfalls neu im RAW-Kader ist wohl die schon durch diverse Gastspiele bei der Freitagsshow SmackDown bekannte Sol Ruca: Ruca forderte bei RAW den frisch gekürten World Women’s Champion Liv Morgan heraus und bekam die Gelegenheit, diverse ihrer spektakulären Aktionen vorzuführen. Letztlich wurde Ruca durch ihre NXT-Rivalin Zaria um den Sieg gebracht – Ruca bestreitet diese Woche gegen ihre Ex-Partnerin ihr wohl letztes Match im Aufbaukader.

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Den Schritt von NXT zu RAW geht auch der singende Kultstar Joe Hendry: Der Schotte wurde bei RAW als weiteres neues Kadermitglied angekündigt – kommende Woche führt er sich mit einem seiner berühmt-berüchtigten „Konzerte“ ein.

Street Profits feiern am Tag nach WrestleMania 42 Comeback

Zurück bei WWE sind nach sechs Monaten Abwesenheit die Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford – werdender Vater des Kindes seiner bei WrestleMania wieder auf der Bildfläche erschienenen Ehefrau Bianca Belair).

Dawkins und Ford kamen Seth Rollins in seiner Fehde mit der Gruppierung The Vision (Bron Breakker, Logan Paul, Austin Theory) zu Hilfe. Sie werden offensichtlich als Herausforderer für die Tag-Team-Champions Paul und Theory positioniert.

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Ein weiteres Match, das WWE in eher mittelfristiger Zukunft zu planen scheint, ist ein WWE-Titelmatch zwischen Cody Rhodes und dem von Reigns als World Champion entthronten CM Punk. Punk und der bei WrestleMania am Auge verletzte Rhodes – im Moment weiter noch mit Randy Orton beschäftigt – lieferten sich bei RAW eine Konfrontation.

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Jacob Fatu fordert Roman Reigns bei WWE Backlash

Im Hauptkampf für das kommende Großevent Backlash am 9. Mai in Tampa scheint Reigns auf sein aufstrebendes Familienmitglied Jacob Fatu zu treffen. Fatu, bei WrestleMania in einem „Unsanctioned Match“ ohne Regeln gegen Drew McIntyre siegreich, forderte Reigns im Schlusssegment der Show heraus.

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Reigns – der Fatu zunächst auf kommende Woche vertröstete – hatte unmittelbar nach WrestleMania angekündigt, dass er sich in den kommenden Monaten keine seiner in den vergangenen Jahren üblichen Auszeiten gönnen will („Ihr werdet meinen A***h hier den ganzen Sommer sehen“).

Fatu scheint die erste Station der angekündigten Sommertour zu sein – mit Blick auf den Sommerhöhepunkt SummerSlam wird über ein Duell mit dem Österreicher Gunther spekuliert. Der bekannte US-Reporter Dave Meltzer meldete schon vor dem zweiten WrestleMania-Abend, dass Reigns vs. Gunther eine „zentrale Richtung“ der WWE-Planung für die kommenden Monate sei.

Senkrechtstarter Oba Femi, der bei WrestleMania allem Anschein nach die Legende Brock Lesnar in den Ruhestand geschickt hat, hatte in der Postshow nach Mania ebenfalls schon seinen Hut in den Ring geworfen.

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