Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier muss mindestens einen weiteren Tag auf ihren dritten Start bei den Winterspielen in Pyeongchang warten.

Wegen zu starken Windes wurde der für Mittwoch (20.05 Uhr OZ/12.05 Uhr MEZ) angesetzte Klassiker über 15 km abgesagt. Das Rennen wird, sofern es die äußeren Bedingungen zulassen, am Donnerstag um 17.15 Uhr OZ/9.15 Uhr MEZ ausgetragen. Dahlmeier hatte im Sprint und im Verfolger Gold gewonnen.

Auch Slalom abgesagt

Zuvor war bereits der Slalom der Frauen mit Topfavoritin Mikaela Shiffrin (USA) in Yongpyong verschoben worden. Das Rennen soll nun am "Super-Freitag" (10.00/13.15 Uhr OZ, 2.00/5.15 Uhr MEZ im LIVETICKER) stattfinden. Dann ist in Jeongseon auch der Super-G der Männer geplant. (SERVICE: Der Olympia-Zeitplan).

Mit Lena Dürr (Startnummer 8), Christina Geiger (12) und Marina Wallner (16) gehen dann auch drei deutsche Damen an den Start.

Dem Wind waren schon die Männer-Abfahrt am Sonntag und der Frauen-Riesenslalom am Montag zum Opfer gefallen. Beide Rennen sollen am "Super-Donnerstag" stattfinden.

Logistisches Chaos droht

Weitere Absagen wären aus mehreren Gründen problematisch. Zwar gibt es am Montag und Dienstag zwei Tage ohne Wettkämpfe - dort ist aber jeweils ein Abfahrtstraining der Frauen angesetzt. Außerdem steht nach dem Super-G der Männer am Freitag im einzigen Hotel am Fuße der Abfahrtsstrecke von Jeongseon der Bettenwechsel an: die Männer ziehen aus, die Frauen ein.

"Die Abfahrer müssen an dem Tag noch raus und nach Seoul runter, die fliegen am 17. (Samstag) weg, und die Mädels müssen einziehen, weil sie am nächsten Tag schon wieder Super-G haben", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier. Für die Techniker stehen am Sonntag (18. Februar) der Riesenslalom und am Donnerstag (22.) der Slalom an, jeweils in Yongyong.