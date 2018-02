+++ Countdown zum historischen Finale läuft +++

Mit dem Sensations-Sieg gegen Kanada hat das deutsche Eishockey-Team bereits Geschichte geschrieben und die Silbermedaille sicher. Doch das DEB-Team will mehr: Im Finale gegen die Olympischen Athleten aus Russland (So., ab 5 Uhr im LIVETICKER) soll das größte Sport-Wunder seit dem "Miracle on Ice" perfekt gemacht werden.

+++ Wolf trainiert nach Brutalo-Check nicht +++

Ein Held des Halbfinales fehlte heute im Training: David Wolf, der gegen Kanada im 2. Drittel einen Brutalo-Check gegen den Kopf einstecken musste, setzte zur Schonung aus. Für das Finale ist der Verteidiger (Adler Mannheim) aber voraussichtlich wieder fit. Schon gegen Kanada stand er im Schlussdrittel schon wieder auf dem und verkündete hinterher, er hätte "zur Not auch auf einem Bein" weitergespielt.

"Er ist ein bisschen angeschlagen", sagte Bundestrainer Marco Sturm nach dem Training am Samstag zu Wolfs Gesundheitszustand, "deshalb hat er einen freien Tag bekommen. Dem Kopf geht's gut, aber er hat andere Probleme." Genauer benennen wollte er die Blessur nicht: "Wir müssen morgen schauen, wie es ihm geht."

+++ Kurzes Training am Tag nach der Sensation +++

Für den Samstag, den Tag nach dem sensationellen Sieg gegen Kanada, stand für die Eishockey-Helden von Bundestrainer Marco Sturm nur eine leichte Trainingseinheit auf dem Programm. Um 13.20 Ortszeit gingen die Kuven-Cracks für eine halbe Stunde aufs Eis, dann war wieder Regeneration angesagt.

+++ Eishockey-Held trägt deutsche Fahne +++

Christian Ehrhoff wird die deutsche Fahne bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Pyeongchang tragen. "Für mich persönlich ist das eine große Ehre. Ich sehe es aber eher stellvertretend für das Team, nicht für die Eishockeymannschaft, sondern für das gesamte Team D. Dieser Zusammenhalt ist einfach super, es ist eine Riesenfreude und Ehre, Teil dieses Teams sein zu dürfen", sagte Ehrhoff. (SERVICE: Eishockey-Zeitplan)

+++ Reimer verrät: So lief die Bus-Party +++

Mit Patrick Reimer haben die Deutschen einen Russland-Experten in ihren Reihen. Bei der WM 2011 besiegte Deutschland die damals nominell sogar stärker besetzte Sbornaja mit 2:0 - einer der Torschützen war Reimer. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht der Stürmer der Thomas Sabo Ice Tigers vor dem Endspiel über die Feier nach dem Sieg gegen Kanada, das Eishockey-Fieber in Deutschland und ein verrücktes Ritual vor den Spielen.

+++ Schweinsteiger flippt vorm TV aus +++

Der Einzug ins Olympia-Finale wird auch von der restlichen deutschen Sportwelt im Internet gefeiert. Fußballstar Bastian Schweinsteiger fieberte sogar in Florida vor dem TV kräftig mit. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

+++ Presse zerreißt Kanada +++

Der Coup der Deutschen sorgt für Gelächter und harsche Kritik in Kanadas Presse. "Es ist eine Schande. Kanadas Truppe der Ungeliebten vergeigt seine Chance. Es hat einen guten Grund, dass sich viele von ihnen in der Anonymität des Welt-Eishockeys abmühen", schimpfte der Toronto Star. Ähnlich kritsche zeigte sich die Vancouver Sun: "Sie haben gegen Deutschland, verdammt nochmal Deutschland, dass sich nicht einmal für die letzten Spiele qualifizieren konnte, verloren."

