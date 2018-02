Der anhaltend starke Wind in den Bergen um Pyeongchang hat das Programm der Olympischen Winterspiele in Südkorea erneut durcheinandergewirbelt.

Am Montagmorgen (Ortszeit) musste auch der Riesenslalom der Frauen mit Goldkandidatin Viktoria Rebensburg in Yongpyong auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das gab die Rennjury bekannt. Wann das Rennen würde stattfinden können, war zunächst unklar.

Ursprünglich war der Start des ersten Laufs für 10.15 Uhr Ortszeit (2.15 Uhr MEZ) vorgesehen.

"Es waren absolut irreguläre Verhältnisse, da kann man leider nichts machen, aber das musste man verschieben", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier.

Am Sonntag war wegen des Sturms in Jeongseon bereits die Männer-Abfahrt auf Donnerstag, der Super-G deshalb auf Freitag verschoben worden. Bei den Snowboardern wurde die Qualifikation im Slopestyle der Frauen abgesagt.

Die Alpinen kommen jetzt immer mehr unter Zeitdruck. Am Dienstag soll in Jeongseon die Männer-Kombination stattfinden, für Mittwoch ist in Yongpyong der Frauen-Slalom geplant. Nach den beiden Speed-Rennen der Männer am Donnerstag und Freitag sollen die Frauen am Samstag ihren Super-G fahren.

"Vom zeitlichen Ablauf her wird es jetzt problematisch", meinte Maier, "es könnte passieren, dass man an einem Tag ein Frauen- und ein Männer-Rennen mehr oder weniger gleichzeitig durchführen muss."