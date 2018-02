Snowboardcrosser Martin Nörl hat bei den Olympischen Spielen das "Große Finale" um die Medaillen knapp verpasst.

Der 24-Jährige aus Adlkofen gewann zunächst sowohl sein Achtel- als auch Viertelfinale, ehe er im Halbfinale stürzte und nur noch den vierten Rang rettete. Für den Einzug in den Goldlauf der besten sechs Snowboarder hätte der Olympia-Debütant mindestens Rang drei benötigt. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)

Paul Berg, der im Dezember den Weltcup im französischen Val Thorens gewonnen hatte, war in seinem Viertelfinale ebenfalls in einen Sturz verwickelt und daher chancenlos. Der dritte deutsche Starter Konstantin Schad (Miesbach) schied als Vierter seines Achtelfinals frühzeitig aus. (Zeitplan der Olympischen Spiele)

Vaultier nicht zu schlagen

Weltmeister Pierre Vaultier hat in dem spektakulären Wettkampf sein zweites Gold in Folge gewonnen. Nach seinem Sieg in Sotschi 2014 gewann der 30-Jährige in Südkorea vor dem Australier Jarryd Hughes und dem Spanier Regino Hernandez.

Überschattet wurde der Wettkampf von einem schweren Sturz des Sotschi-Zweiten Nikolaj Oljunin. Der 26-Jährige von den Olympischen Athleten aus Russland (OAR) wurde lange auf der Strecke behandelt und schließlich auf einem Schlitten abtransportiert.