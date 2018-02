Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland hat nach dem Sieg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Kanada (4:3) und dem Einzug in des Endspiel der Olympischen Spiele gleich doppelt Humor beweisen.

Kurz nach dem Ende des Halbfinales hatte es getwittert: "Empfehlung für Reisende in Kanada: Thema Eishockey vermeiden".

Oder aber sich einfach mit den deutschen Eis-Cracks zu freuen.

Es gab allerdings auch eine Mitteilung in Englisch, sie lautete: "Travel advisory: Germans in Canada should exercise a high degree of empathy. Be nice, don’t gloat, give hugs, buy rounds of hot chocolate. Just imagine how you would feel if Canada beat us in soccer". (übersetzt in etwa: "Reisehinweis: Deutsche in Kanada sollten ein hohes Maß an Empathie zeigen. Seien Sie nett, seien Sie nicht schadenfroh, umarmen sie (die Kanadier) und geben Sie ein paar Runden heiße Schokolade aus (SERVICE: Eishockey-Zeitplan).

Und stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen würden, wenn Kanada uns im Fußball besiegt hätte").

Am Sonntag (ab 5.10 Uhr im LIVETICKER) kämpft das Team von Bundestrainer Marco Sturm gegen die Olympischen Athleten aus Russland um das erste Gold eines deutschen Eishockey-Teams bei Olympischen Spielen.