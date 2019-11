Die deutschen Hockey-Damen haben sich souverän für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger setzte sich in Mönchengladbach in den beiden entscheidenden Qualifikationsspielen gegen Außenseiter Italien (2:0/7:0) durch und geht damit bei Olympia zum zehnten Mal in Folge auf Medaillenjagd.

Reckinger nicht vollends zufrieden

"Nach dem 3:0 waren wir uns schon relativ sicher, dass nichts mehr passieren wird", sagte Reckinger: "Wir wollten gut starten, das haben wir auch geschafft. Danach haben wir aber auch ein bisschen den Fokus verloren."

Beim 7:0 (3:0) am Sonntag vor 4000 Zuschauern machte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) schon früh alles klar. Cecile Pieper (2., 43.), Nike Lorenz (2.), Lena Micheel (8.), Elisa Gräve (40., 55.) und Pia Maertens (60.) sorgten für einen ungefährdeten Sieg, nachdem die Tore beim 2:0 im Hinspiel gegen den Weltranglisten-17. am Samstag an gleicher Stelle erst spät gefallen waren.

Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) wollen auch die Herren mit Interims-Bundestrainer Markus Weise ihr Tokio-Ticket lösen.

Das Hinspiel gegen den Hallen-Europameister Österreich gewann die DHB-Auswahl am Samstag locker mit 5:0. Bei den vier vergangenen Olympischen Spielen hatten die deutschen Männer immer eine Medaille geholt.