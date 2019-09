Zum Abschluss der Straßenrad-WM wird der Titelträger im Rennen der Profis ermittelt.

SPORT1 begleitet das Rennen im Liveticker:

(Hier aktualisieren):

Anzeige

+++ Das deutsche Team +++

Für den Bund Deutscher Radfahrer gehen Pascal Ackermann (25/Bora-hansgrohe), Nikias Arndt (27/Team Sunweb), Marcus Burghardt (36/Bora-hansgrohe), John Degenkolb (30/Trek-Segafredo), Simon Geschke (33/), Jonas Koch (26/beide CCC Team), Jasha Sütterlin (26/Movistar) und Nils Politt (25/Katusha Alpecin) an den Start. Politt und Degenkolb sind die Trumpfkarten, Ackermann lauert in der Jokerrolle, aber eine Medaille im WM-Straßenrennen wäre in jedem Falle eine Überraschung.

+++ Die Favoriten +++

Das Feld der Favoriten ist breit gefächert. Dazu zählen die enorm starken Belgier um Ex-Weltmeister Philippe Gilbert und Wunderkind Remco Evenepoel, die Niederländer um Top-Favorit und Alleskönner Mathieu van der Poel, die Franzosen mit Tour-de-France-Liebling Julian Alaphilippe, der spanischen Titelverteidiger Alejandor Valverde und der Slowake Peter Sagan.

+++ Die Strecke +++

Das Strecke ist wegen schlechter Wetterbedingungen modifiziert worden. Auf dem Teilstück bis zum Rundkurs in Harrogate mussten zwei Anstiege wegen Starkregens und stehenden Wassers auf den Straßen gestrichen werden. Stattdessen werden nun neun statt sieben Runden auf dem Kurs um Harrogate absolviert. Das Rennen beginnt nun erst um 10 Uhr und ist mit 261 km etwa 20 Kilometer kürzer als zunächst vorgesehen.