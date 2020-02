Ausdauerspezialist Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) ist bei der Bahnrad-WM in Berlin klar an einer Medaille vorbeigefahren.

Der Vorjahres-Zweite tat sich in der Qualifikation der Einerverfolgung überraschend schwer und verpasste als Neunter in 4:12,571 Minuten die Medaillenläufe deutlich.

Besser lief es für den zweiten deutschen Starter Felix Groß (Feuchtwangen). Der 21-Jährige stellte in 4:08,928 Minuten einen deutschen Rekord auf, verfehlte als Fünfter den Einzug in die nächste Runde aber knapp. "Der deutsche Rekord ist für mich einfach super. Das zeigt mir, dass ich perfekt trainiert habe in letzter Zeit. Ich bin mehr als zufrieden", sagte Groß.

Anzeige

Ganna fährt in eigener Liga

In einer eigenen Liga fährt der italienische Titelverteidiger Filippo Ganna, der seinen Weltrekord auf 4:01,934 Minuten verbesserte.

Im 1000-m-Zeitfahren schied Ex-Weltmeister Joachim Eilers aus. Der Kölner wurde in 1:00,671 Minuten Zehnter der Qualifikation und verpasste das Finale der besten Acht. In diesem steht Maximilian Dörnbach (Erfurt/1:00,232), der Sechster wurde.

Chancen auf Edelmetall hat am Abend Emma Hinze (Cottbus), die im Halbfinale des Sprintturniers steht. Im Punktefahren der Männer startet Moritz Malcharek (Berlin).