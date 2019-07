Gespannt blickt die Radsport-Welt auf den Start der 106. Tour de France. (Tour de France 2019: Alle Etappen im LIVETICKER)

Die legendäre Frankreich-Rundfahrt mit ihren 21 Etappen beginnt am 6. Juli mit dem Grand Départ in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Die Zieldurchfahrt am 28. Juli findet traditionell in Paris statt.

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 176 Fahrer aus 22 Teams am wichtigsten Radrennen der Welt teil. Das Auftaktrennen sowie die zweite Etappe finden in Brüssel statt. Danach geht es für die Teilnehmer nur noch durch Frankreich.

In Brüssel feiert die Tour de France 2019 gleich zwei Jubiläen. © Getty Images

Nach der zehnten und nach der 15. Etappe gibt es für die Teilnehmer jeweils einen Ruhetag. Die Gesamtstrecke beläuft sich in diesem Jahr auf 3.480 Kilometer.

Es ist die 106. Auflage der Tour, bei der es ein paar Jubiläen zu feiern gibt. Zum einen feiert das Gelbe Trikot seinen 100. Geburtstag. Zum anderen jährt sich der erste Erfolg von Eddy Merckx zum 50. Mal. Ihm zu Ehren fällt der Startschuss in Belgien.

Die Favoriten der Tour de France 2019

Der letztjährige Tour-Sieger Geraint Thomas gehört auch in diesem Jahr wieder zum Favoritenkreis. Nach einem Trainingsunfall ist sein Ineos-Teamkollege Chris Froome nicht am Start. Bei den Buchmachern gilt der kolumbianische Shootingstar Egan Bernal (ebenfalls Ineos) als Top-Favorit.

Beim Giro d'Italia setzte sich in diesem Jahr Richard Carapaz aus Ecuador durch. Es wäre allerdings eine Überraschung, wenn er auch in Frankreich um die Spitzenpositionen mitkämpfen könnte.

Anders sieht es bei seinem Mannschaftskollegen Nairo Quintana aus. Er konnte bereits 2013 und 2015 mit zweiten Plätzen bei der Tour überzeugen. Nach dem Erfolg von Carapaz machte Quintana zumindest verbal deutlich, dass er der Kapitän im Movistar-Team sei.

Der Däne Jakob Fuglsang erlebte 2019 das erfolgreichste Frühjahr seiner Karriere. Er gewann nicht nur den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, sondern setzte sich auch bei der Andalusien-Rundfahrt und beim Critérium du Dauphiné durch.

Die deutschen Starter der Tour de France 2019

Elf Deutsche greifen ins Renngeschehen ein - so viele wie im Vorjahr. Etappensiege sind möglich, aber kaum vorauszusehen: Anders als in den vergangenen Jahren spielen die deutschen Sprinter nur eine Nebenrolle.

Marcel Kittel und John Degenkolb - 2018 in Roubaix einziger deutscher Etappensieger - sind nicht dabei, André Greipel ist nach einer schwachen Saison nur Außenseiter.

Dafür ist in Emanuel Buchmann wieder ein deutscher Rundfahrer am Start, der realistische Chancen auf eine Top-10-Platzierung hat. Sein Bora-Teamkollege Maximilian Schachmann, frischgebackener deutscher Meister, hat auf mittelschweren Etappen durchaus Siegchancen - wenn er denn einen Freifahrtschein erhält und sich nicht in die Dienste von Topstar Peter Sagan stellen muss.

Der vom Namen her prominenteste deutsche Fahrer ist Rick Zabel. Er ist der Sohn von Erik Zabel, der bei der Tour sechs Mal das grüne Trikot gewann. Für Zabel junior ist es die dritte Teilnahme an der Tour.

Die Trikotfarben der Tour de France 2019

Wie immer geht es darum, das begehrte Gelbe Trikot bis zum Ziel auf dem Pariser Champs-Élysées zu tragen. Das Gelbe Trikot ist das Erkennungszeichen des Gesamtführenden.

Daneben gibt es das Grüne Trikot für den Führenden in der "Punktewertung". Punkte für diese Wertung erhalten die Teilnehmer für die Platzierung im Ziel der einzelnen Etappen sowie für das Abschneiden bei den Zwischensprints.

Auch für die Vergabe des Gepunkteten Trikots für den Besten der Bergwertung gibt es eine Punktwertung. Die Anzahl der vergebenen Punkte ist abhängig vom Schweregrad des Anstiegs.

Das Weiße Trikot in der Nachwuchswertung trägt der bestplatzierte Teilnehmer unter 25 Jahren. In der Mannschaftswertung erhalten die Athleten des besten Teams eine gelbe Rückennummer. Hierzu werden die Zeiten der drei besten Fahrer eines Teams addiert.

Die rote Rückennummer erhält der angriffslustigste Fahrer. Es ist eine Wertung, die nicht durch Zeiten oder Punkte entschieden wird, sondern von einer Jury.

Die Neuerungen der Tour de France 2019

Das Regelwerk ist im Vergleich zum Vorjahr leicht modifiziert worden.

Die entscheidendste Änderung: Die 2018 eingeführten Zeitgutschriften bei Zwischenwertungen wurden auf 8, 5 und 2 Sekunden (bisher 3-2-1) erhöht.

Die Etappen 3, 6, 8, 9, 12, 15, 18 und 19 sind dafür ausgewählt worden, die Wertung liegt am Ende eines Anstiegs.

Die Etappen der Tour de France 2019

1. Etappe: Brüssel - Brüssel (194,5 km)

2. Etappe: Brüssel - Brüssel (27,6 km - Mannschaftszeitfahren)

3. Etappe: Binche - Épernay (215 km)

4. Etappe: Reims - Nancy (213,5 km)

5. Etappe: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar (175,5 km)

6. Etappe: Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160,5 km)

7. Etappe: Belfort - Chalon-sur-Saône (230 km)

8. Etappe: Mâcon - Saint-Étienne (200 km)

9. Etappe: Saint-Étienne - Brioude (170,5 km)

10. Etappe: Saint-Flour - Albi (217,5 km)

Ruhetag

11. Etappe: Albi - Toulouse (167 km)

12. Etappe: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre (209,5 km)

13. Etappe: Pau - Pau (27 km - Einzelzeitfahren)

14. Etappe: Tarbes - Tourmalet Barèges (117,5 km)

15. Etappe: Limoux - Foix Prat d'Albis (185 km)

Ruhetag

16. Etappe: Nîmes - Nîmes (177 km)

17. Etappe: Pont du Gard - Gap (200 km)

18. Etappe: Embrun - Valloire (208 km)

19. Etappe: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km)

20. Etappe: Albertville - Val Thorens (130 km)

21. Etappe: Rambouillet - Paris (128 km)

Die Prämien der Tour de France 2019

Der Sieger darf sich wie im Vorjahr über ein Preisgeld von exakt einer halben Million Euro freuen. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 2,3 Millionen Euro ausgeschüttet.

Ein Etappensieg bringt 11.000 Euro ein. Jeder Fahrer, der die dreiwöchige Rundfahrt beendet, erhält mindestens 1000 Euro.

Die Gewinner der Sonderwertungen (Punkte/Grün, Berg/Gepunktet) bekommen 25.000 Euro, der beste Jungprofi (1. Januar 1994 und jünger) erhält ebenso wie der kämpferischste Fahrer 20.000 Euro.

Für den Sieg in der Mannschaftswertung winken 50.000 Euro. Jeder Tag im Gelben Trikot wird mit 500 Euro belohnt.

So verfolgen Sie die Tour de France LIVE:

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

TV: ARD, ARD ONE und Eurosport

Stream: sportschau.de und Eurosport Player