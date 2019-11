vergrößernverkleinern Südafrikas Rugby-Team präsentiert den WM-Pokal © Getty Images

Südafrikas Rugby-Helden haben ihren Feier-Marathon nach dem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft in Japan an historischer Stätte beendet. Am Montag präsentierten die Springbocks den WM-Pokal vor Tausenden Fans vor der Stadthalle in Kapstadt. Dort hatte Südafrikas großes Idol Nelson Mandela 1990 die erste öffentliche Rede nach seiner Freilassung nach 27 Jahren Gefängnis gehalten.