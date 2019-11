Einen Tag nach ihrem Weltrekord über 1500 m Freistil hat Vizeweltmeisterin Sarah Köhler bei der Kurzbahn-DM der Schwimmer in Berlin einen deutschen Rekord verloren.

Die 17-jährige Isabel Gose nahm ihr am Schlusstag über 400 m Freistil in 3:58,91 Minuten die nationale Bestmarke ab und holte sich den Meistertitel.

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock gewann zum Abschluss seinen dritten Titel in Berlin. Der 22-Jährige siegte über die 400 m Freistil in 3:40,83 Minuten vor Poul Zellmann und Henning Mühlleitner.

Köhler hatte am Samstag mit ihrem Weltrekord über 1500 m für den Höhepunkt der Meisterschaften gesorgt. Bereits am Donnerstag hatte die 25-Jährige einen deutschen Rekord über 800 m aufgestellt. Wellbrock knackte am Samstag ebenfalls die deutsche Bestmarke über 800 m und hatte zuvor bereits souverän auf seiner Weltmeisterstrecke 1500 m triumphiert.