Nach Ex-Weltmeister Marco Koch hat Vize-Europameister Philip Heintz als zweiter deutscher Schwimmer die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio geknackt.

Der 28-Jährige gewann am Sonntag beim Schwimmfest Euro Meet in Luxemburg die 200 m Lagen in 1:58,92 Minuten und unterbot die Olympia-Norm (1:59,40) des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) klar.

Heintz hatte bereits 2012 und 2016 an Sommerspielen teilgenommen.

Koch hatte die DSV-Norm bereits Mitte Januar in Shenzhen/China über 200 m Brust geschafft. Der Qualifikationszeitraum für die Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) läuft noch bis zu den deutschen Meisterschaften in Berlin (30. April bis 3. Mai).