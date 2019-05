Rekordsieger Philipp Kohlschreiber ist Titelverteidiger Alexander Zverev ins Viertelfinale beim ATP-Turnier in München gefolgt.

Der 35 Jahre alte Augsburger siegte dabei ein wenig überraschend gegen den bei den BMW Open an Nummer zwei gesetzten Russen Karen Chatschanow. Kohlschreiber, Turniersieger 2007, 2012 und 2016, gewann mit 7:6 (8:6), 6:4 und trifft am Freitag auf Denis Kudla (USA) oder Matteo Berrettini (Italien).

"Es war ein gutes Match. Ich bin natürlich sehr happy und froh, dass ich mich belohnt habe", sagte er.

Molleker verpasst Einzug ins Viertelfinale

Vorjahresfinalist Kohlschreiber zeigte auf dem Centre Court eine durchweg starke Leistung, vor allem auch im Tiebreak des ersten Satzes, den er nach einem 2:5-Rückstand und der Abwehr eines Satzballs gegen den 13. der Weltrangliste gewann. "Der erste Satz war mir fast zu eng, da war ich der deutlich bessere Spieler", sagte Kohlschreiber. Nach 1:49 Stunden nutzte er seinen zweiten Matchball mit einem Ass. Auf Titelverteidiger Zverev kann Kohlschreiber erneut erst im Finale treffen.

Das deutsche Top-Talent Rudi Molleker hat in München dagegen den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale eines ATP-Turniers verpasst. Der 18 Jahre alte Berliner, der sich zuletzt auf Rang 157 der Weltrangliste vorgearbeitet hatte, unterlag dem an Nummer vier gesetzten Roberto Bautista Agut (Spanien) mit 4:6, 2:6. Molleker war mit einer Wildcard in das mit 586.140 Euro dotierte Turnier gestartet.

