Jetzt ist sie wieder ganz vorne dran an der Nummer 1: Durch ihren historischen Triumph in Wimbledon gehört Angelique Kerber am kommenden Montag wieder zu den Top 5 der WTA-Weltrangliste.

Die ehemalige Nummer eins verbesserte sich im Ranking um erneut gleich sechs Plätze und wird nun an Position 4 geführt. Sechs Plätze dahinter folgt Fed-Cup-Kollegin Julia Görges, die in Wimbledon erst im Halbfinale an Serena Williams gescheitert war.

Kerber, die im Endspiel des prestigeträchtigen Grand-Slam-Klassiker in London danach Williams glatt in zwei Sätzen schlug, verbuchte durch ihren Sensationscoup 1815 Weltranglistenpunkte und kommt auf nunmehr 5360 Zähler.

Weiter die Nummer eins ist French-Open-Siegerin Simona Halep (7571).

Kerber-Gegnerin Williams mit Sprung in Weltrangliste

Auch Williams, ebenfalls schon einmal Nummer 1, machte in der Weltrangliste gehörig Boden gut. Die US-Amerikanerin, die erstmals seit ihrer 13-monatigen Babypause wieder in London am Start war, verbesserte sich durch ihr 30. Grand-Slam-Finale um 153 Plätze auf Rang 28.

Runde Begegnung Ergebnis 1. Runde Angelique Kerber - Wera Swonarjowa 7:5, 6:3 2. Runde Angelique Kerber - Claire Liu 3:6, 6:2, 6:4 3. Runde Angelique Kerber - Naomi Osaka 6:2, 6:4 Achtelfinale Angelique Kerber - Belinda Bencic 6:3, 7:6 Viertelfinale Angelique Kerber - Darja Kassatkina 6:3, 7:5 Halbfinale Angelique Kerber - Jelena Ostapenko 6:3, 6:3

