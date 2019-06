Seit Sonntag laufen in Paris die French Open.

Nachdem am ersten Turniertag bereits Angelique Kerber überraschend ausgeschieden ist, mussten später auch Julia Görges, Mischa Zverev, Philipp Kohlschreiber, Oscar Otte und Yannick Maden ihre Koffer packen. Die deutschen Farben vertreten im Einzel noch Andrea Petkovic, Alexander Zverev sowie Jan-Lennard Struff. Für sie geht es am Samstag um den Einzug ins Achtelfinale.

Neben den deutschen Tennis-Assen sind mit Novak Djokovic und Simona Halep auch internationale Stars im Einsatz.

SPORT1 begleitet die Highlights des Tages im LIVETICKER. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

+++ Schlechter Start für Zverev +++

Erstes Aufschlagspiel für Zverev - und gleich das erste Break. Zverev scheint noch nicht richtig angekommen zu sein.

+++ Zverev betritt den Platz +++

Alexander Zverev und sein serbischer Gegner haben den Platz betreten und starten in die Aufwärmphase. Im direkten Duell führt der Deutsche mit 1:0. Bei den French Open 2018 gewann er in der 2. Runde in vier Sätzen.

+++ Zverev trifft auf serbischen Außenseiter +++

Herlich Willkommen zum siebten Tag der French Open. Mit Alexander Zverev steht zum Auftakt gleich einer von drei noch im Wettbewerb verbliebenen Deutschen auf dem Platz. Auf dem Court Simonne Mathieu geht es für Zverev gegen Dusan Lajovic. Der Serbe steht aktuell auf Platz 35 der Weltrangliste und ist speziell auf Sand ein ernstzunehmender Gegner. Das hat er in dieser Saison unter anderem mit der Finalteilnahme beim Masters in Monte Carlo unterstrichen.