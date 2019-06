Seit Sonntag laufen in Paris die French Open.

Nachdem am ersten Turniertag bereits Angelique Kerber überraschend ausgeschieden ist, mussten später auch Julia Görges, Mischa Zverev, Philipp Kohlschreiber, Oscar Otte und Yannick Maden ihre Koffer packen. Im Sechzehntelfinale erwischte es dann auch noch Andrea Petkovic. Damit ist der DTB nur noch durch Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff vertreten, die aber erst am Montag ihre Achtelfinale spielen.

Aber auch so hat der Sonntag einige Tennisleckerbissen zu bieten. Mit Rafael Nadal tritt der unumstrittene Sandplatzkönig auf dem Court Philippe Chatrier an und will gegen Juan Ignacio Londero den nächsten Schritt Richtung zwölften Titel machen. Auch Roger Federer will im Titelrennen noch ein gehöriges Wörtchen mitsprechen.

Dazu kommt es mit Stefanos Tsitsipas gegen Stan Wawrinka auf dem Court Suzanne Lenglen noch zu einem echten Topduell.

Bei den Damen darf man vor allem gespannt sein, wie sich Sloane Stephens gegen Garbine Muguruza schlägt.

+++ Furioser Start von Federer +++

Federer startet im Stile eines Champions in die Partie und nimmt Mayer dessen erstes Aufschlagspiel ab. Seinen ersten Aufschlag hält er problemlos und erhöht auf 2:0.

+++ Federer trifft auf Argentinier +++

Herzlich Willkommen zu Tag acht der French Open. In wenigen Minuten beginnt das erste Achtelfinalspiel der Herren. Roger Federer trifft dabei auf Leonardo Mayer aus Argentinien. Wie jeder Südamerikaner ist auch Mayer besonders auf der roten Asche zu beachten. Dies zeigt auch ein Blick in die Statistik. Seine bisher einzigen zwei Turniersiege auf der ATP-Tour holte 2014 und 2017 in Hamburg - auf Sand. Federer muss also auf der Hut sein.