Petrissa Solja hat bei der Mannschafts-WM das "Familienduell" gegen ihre Schwester verloren und ist mit den deutschen Tischtennisspielerinnen im Achtelfinale gescheitert.

Die deutschen Männer haben bei der Mannschafts-WM in Halmstad auch ohne Timo Boll ihr bedeutungsloses letztes Gruppenspiel gegen Slowenien am Abend mit 3:2 gewonnen.

Der Gruppensieg und damit der direkte Einzug ins Viertelfinale am Freitag hatten bereits zuvor festgestanden. Bastian Steger (2) und Ruwen Filus holten die Punkte in Abwesenheit des geschonten Rekordeuropameisters, Dimitrij Ovctharov verlor überraschend sein Match gegen Darko Jorgic. Dennoch steht am Ende die deutsche Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen. Ziel bleibt der Sturz Chinas.

Damen scheitern an Österreich

Die deutschen Tischtennisspielerinnen sind dagegen im Achtelfinale gescheitert. Das Damen-Team von Bundestrainerin Jie Schöpp unterlag in Halmstad am Mittwoch Österreich in der ersten K.o.-Runde 2:3.

Petrissa Solja verlor damit auch das "Familienduell" gegen ihre Schwester. Soljas drei Jahre ältere Schwester Amelie hatte 2011 die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen, weil sie in Deutschland keine Perspektive mehr sah.

Das direkte Schwesternduell fiel jedoch aus. Petrissa Solja bezwang zunächst Liu Jia 3:0, später unterlag sie knapp der Topspielerin Sofia Polcanova (2:3). Amelie Solja wurde an Position drei aufgestellt und verlor gegen das aufstrebende deutsche Talent Nina Mittelham 2:3. Doppel-Europameisterin Sabine Winter war zum Auftakt Polcanova unterlegen und verlor auch das entscheidende fünfte Match gegen Liu Jia 2:3.

Deutschland, Olympiazweiter von Rio de Janeiro, war ohne die nicht spielberechtigten Topspielerinnen Han Ying und Shan Xiaona ins Turnier gegangen. Mit dem Einzug ins Achtelfinale ist Schöpps Mindestanforderung erfüllt. Österreich spielt am Donnerstag im Viertelfinale gegen China, das die Nummer eins, Nummer zwei und Nummer fünf der Weltrangliste versammelt: Chen Meng, Zhu Yuling und Wang Manyu.