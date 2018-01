Borussia Dortmund hat auf den Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal reagiert und wie erwartet Michy Batshuayi ausgeliehen.

Der belgische Nationalstürmer kommt vom FC Chelsea und wird bis Saisonende ausgeliehen.

Der 24-Jährige erhält in Dortmund die Rückennummer 44. Nach übereinstimmenden Medienberichten kostet Batshuayi 1,5 Millionen Euro Leihgebühr, von einer Kaufoption erwähnte der BVB in seiner Pressemitteilung nichts. Batshuayi trainierte bereits am Mittwochabend bei der Borussia.

Auba hinterlässt große Fußstapfen für Batshuayi

"Michy ist ein junger, sehr interessanter Stürmer, der durch eine hohe Torquote besticht und sowohl beim FC Chelsea als auch bei Olympique Marseille, in der belgischen Liga und der Nationalmannschaft seine außergewöhnliche Qualität schon unter Beweis gestellt hat", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Batshuayi will offenbar nicht nur als Stürmer, sondern auch als Spaßvogel in Aubameyangs Fußstapfen treten. "Ich habe gehört, der Job als Batman ist vakant?", schrieb er bei Twitter.

Der Belgier bezeichnet sich gerne als "Batsman", eine Verschmelzung aus Batman und seinen Nachnamen.

BVB-Leihe wegen WM 2018 in Russland

Batshuayi verbindet die Leihe vor allem mit der Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen. "Um mein großes Ziel zu erreichen, möchte ich möglichst viel spielen und viele Tore schießen. Im Sommer findet die WM statt."

In der belgischen Nationalmannschaft ist die Konkurrenz im Angriff groß: Mit Romelu Lukaku (ManUnited), Dries Mertens (SSC Neapel), Christian Benteke (Crystal Palace), Divock Origi (VfL Wolfburg/FC Liverpool), Laurent Depoitre (Huddersfield Town) und dem BVB-Neuzugang streiten sich sechs Mittelstürmer um vier WM-Tickets.

Darüber hinaus ist die offensive Dreierreihe mit Eden Hazard (Chelsea), Kevin De Bruyne (ManCity), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Nacer Chadli (West Bromwich Albion) und Kevin Mirallas (Olympiakos Piräus) glänzend besetzt.

Batshuayi ist beim BVB immerhin nun die neue Nummer eins in der Sturmmitte, nachdem er 2016 für 40 Millionen Euro von Olympique Marseille auf Insel gewechselt war, sich bei den Blues aber keinen Stammplatz sichern konnte und meist hinter Alavaro Morata und Hazard nur zweite Wahl war.

Mit einigen Toren und einem Stammplatz in Dortmund sollte aber ein WM-Ticket für Russland drin sein.