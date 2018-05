Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat die Verpflichtung eines teuren Starspielers im Sommer ausgeschlossen.

"Wir werden nichts mehr investieren, sondern unsere Spieler dazu bringen, besser zu spielen als gestern", sagte Hoeneß bei der Ankunft des FC Bayern am Marienplatz. Am Nachmittag feiert der FCB mit seinen Fans dort die Meisterschaft (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)

Auf die Frage, ob er einen großen Transfer in der Sommertransferperiode ausschließe, antwortete der 66-Jährige: "Ja. Einen 100-Millionen-Transfer werden wir dieses Jahr sicher nicht machen."

Bislang nur ein Neuzugang

Außerdem erklärte der FCB-Präsident auf SPORT1-Nachfrage: "Wir brauchen den einen oder anderen Spieler, der in wichtigen Spielen Höchstleistungen bringt und nicht, wenn man gegen die schwachen Gegner spielt. Und daran müssen wir arbeiten." Diese sollen jedoch aus den eigenen Reihen kommen.

Kimmich knallhart: "Brutal enttäuschende Saison"

Bisher steht als Zugang für die kommende Saison lediglich Leon Goretzka (Schalke, ablösefrei) fest. Zudem kehren die verliehenen Serge Gnabry (Hoffenheim) und Renato Sanches (Swansea) zurück.

Salihamidzic lobt Heynckes

Sportdirektor Hasan Salihamidzic lobte derweil den scheidenden Trainer Jupp Heynckes:

"Es ist sensationell, was der Trainer in diesem Jahr geleistet hat. Er hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen und alles rausgeholt. Klar hätten wir gern noch den einen oder anderen Titel mitgenommen, aber Jupp Heynckes hat Unglaubliches geleistet."

Mit der Meisterfeier wolle man "den Fans Danke sagen für eine Saison, die teils sehr turbulent war."

Außerdem sprach Hoeneß über:

... das DFB-Pokalfinale: "Ich finde es schade, dass mit diesem relativ schwachen Spiel unserer Mannschaft eine überragende Saison ein Ende genommen hat, das die Saison so nicht verdient hat. Wir haben bis auf das Spiel gegen Stuttgart und gestern unter Jupp Heynckes nur gute Spiele abgeliefert und es ist schade, dass am Ende nach dem Real-Spiel ein bisschen die Spannung raus war. Deswegen hat Frankfurt gestern verdient den Pokal gewonnen."

... die geschwänzte Siegerehrung: "Ich weiß nicht, ob sie das nicht wussten. Wenn sie es gewusst haben, dann fand ich das nicht richtig." (Zur News)

... Sandro Wagners Medaillen-Wurf: "Ich habe das leider nicht gesehen und wenn er es so getan hat, ist es auch nicht in Ordnung." (Zur News)

... Joshua Kimmichs Zitat, die Saison wäre brutal enttäuschend gewesen: "Das ist total blödsinnig. Wenn man so klar Deutscher Meister wird und ganz knapp am Champions-League-Finale und DFB-Pokalfinale ist, dann lasse ich mir aus dieser überragenden Saison nichts schlechtes machen."

... die Konsequenzen aus dem verlorenen Pokalfinale: "Wir brauchen gar nicht viel tun. Da handelt es sich um Nuancen. So ein Spiel wie gestern kann man sicherlich verbessern."

... die Leistung von Niko Kovac: "Vor vier Wochen hat es überall geheißen: Wie kann man so einen unerfahrenen Trainer holen? Jetzt ist alles überragend. Wir machen das, was wir für richtig halten. Und Sie müssen das akzeptieren."