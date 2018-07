Der FC Bayern investiert weiter kräftig in die Zukunft: Die Verpflichtung von Kanada-Juwel Alphonso Davies (17) ist nun unter Dach und Fach.

Der deutsche Rekordmeister hatte sich nach SPORT1-Informationen mit den Vancouver Whitecaps zuvor auf auf einen Transfer geeinigt.

Nun vermeldeten beide Vereine den Transfer offiziell.

Rekord-Transfer der MLS

US-amerikanischen Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme bei über zehn Millionen Euro. Eine genaue Summe weiß man zwar nicht, die Vancouver Whitecaps vermelden den Deal aber als Rekord-Abgang der Major League Soccer.

Matthias Hamann ist fest vom Können Davies' überzeugt. "Er ist das größte kanadische Talent seit Jahrzehnten", schwärmte der Bruder von Ex-Nationalspieler Didi Hamann vor kurzem im Gespräch mit SPORT1.

Hamann war als Chefscout von 2012 bis 2017 für den US-Verband tätig, unter anderem unter Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, für das Scouting aller einheimischen Spieler zuständig – von der U16 bis zur A-Elf.

Medizincheck bestanden

Am Dienstagabend bestätigte Bayern-Trainer Niko Kovac SPORT1, dass Davies zum Medizincheck nach Philadelphia gereist ist.

Davies, der am 2. November 18 Jahre volljährig wird, wird aber erst in der Winter-Transferperiode offiziell nach München wechseln.

"Er hat unterschrieben, der Medizincheck muss aber noch gemacht werden. Ab 1.1.2019 wird er nach Europa kommen und für Bayern spielen", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Treffen mit Salihamidzic

Die Bayern setzten sich im Rennen um Davies gegen zahlreiche namhafte europäische Vereine durch. Vor allem der niederländische Klub PSV Eindhoven, aber auch Vertreter aus Spanien, Italien und Frankreich hatten um das Riesentalent geworben.

Ein finales Treffen mit Bayerns Sportdirektor Salihamidzic in Edmonton hatte der offensive Mittelfeldspieler schließlich von einem Transfer in die bayerische Landeshauptstadt überzeugt.

Sightseeing und Anschwitzen: So läuft Bayerns USA-Reise

Davies erinnert an Robben

Davies, der bereits acht Partien für die kanadische Nationalmannschaft absolvierte, erinnert den Ex-Profi an Bayern-Superstar Arjen Robben.

Die Stärke des Niederländers, also mit dem linken Fuß über rechts nach innen ziehen und den Torabschluss zu suchen, sei auch eine Stärke des Jungstars, der in einem Flüchtlingscamp in Ghana geboren wurde, als seine Eltern in Folge des Bürgerkriegs in Liberia nach Kanada emigrierten: "Seine Geschwindigkeit, seine Technik und sein Zug zum Tor machen ihn zur Waffe."

Mit dem 18-jährigen Chris Richards vom FC Dallas verpflichteten die Bayern bereits einen Spieler aus den Vereinigten Staaten in diesem Sommer.