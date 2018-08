Wenige Tage vor Transferschluss heizt sich mal wieder die Gerüchteküche zum Thema Julian Draxler auf.

Spanische Medien berichten von einem möglichen Wechsel von Paris Saint-Germain zum FC Sevilla nach Spanien, der kicker vermeldete Sonntagnacht gar: PSG habe den Nationalspieler dem FC Bayern München zum Tausch mit Verteidiger Jerome Boateng angeboten - der Rekordmeister hat nach dem 1. Bundesliga-Spieltag den langfristigen Ausfall Kingsley Coman zu beklagen, offensiver Außenspieler wie Draxler.

Kommt ein Wechsel in Frage? SPORT1 hat am Sonntagabend bei Draxlers Berater Roger Wittmann nachgefragt. Die deutliche Antwort: "Klar bleibt Julian in Paris!"

Julian Draxler kämpft bei Tuchel um seine Chance

Seit der Verpflichtung von Neymar und Kylian Mbappe im vergangenen Sommer ranken sich immer wieder Wechsel-Gerüchte um Draxler, bislang hat sich keines davon bewahrheitet.

Dass Draxler auch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel schlechte Karten auf einen Stammplatz zu haben scheint, soll unter anderem bei Sevilla Hoffnungen geweckt haben, die bereits 2017 Interesse an Draxler gezeigt hatten. Für die Spanier sei auch ein Leihgeschäft mit PSG denkbar, schrieb Diario de Sevilla.

Offensichtlich ist Draxler aber gewillt, sich einen Platz bei Tuchel zu erkämpfen.

Nachdem der DFB-Kicker im ersten Spiel gegen SM Caen immerhin zu 20 Minuten Einsatzzeit gekommen war, stand er am vergangenen Wochenende gegen EA Guingamp wegen Wadenproblemen nicht im Kader des französischen Starensembles. Am Samstag gegen SCO Angers kam er zu einem fünfminütigen Kurzeinsatz.